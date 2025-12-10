מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק סדר הדין הפלילי העוסקת בהסדרת מנגנון טיפול במצבי ניגוד עניינים בחקירת היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה.

את הצעת החוק הגישו יו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן וחבר הכנסת צבי סוכות. ההצעה עברה ברוב של 56 תומכים מול 44 מתנגדים, ותועבר כעת לדיון בוועדת החוקה.

לפי ההצעה, במקרה שבו מתעורר חשד לביצוע עבירה מצד היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או מי מטעמם, תפנה המשטרה לשר המשפטים, שימנה תובע מיוחד לטיפול בעניין.

לתובע שימונה יוקנו מלוא סמכויות היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה לצורך ניהול ההליך.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "נוצר ניגוד עניינים מעצם מעורבות הפרקליטות במקרה של חשדות נגד בכיריה", ועל כן יש להסדיר בחקיקה טיפול חיצוני עצמאי - בדומה למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), שחוקרת שוטרים במקום המשטרה עצמה.

ח"כ רוטמן אמר במליאה: "כאשר הגשנו את הצעת החוק לפני כשנה, איש לא יכול היה לדמיין את הסיטואציה ההזויה בה אנו נמצאים. נחשף כעת שהיועצת המשפטית לממשלה הייתה מעורבת אישית בחקירת הפצ"רית וחייבת להיחקר בנושא. הסד שקובע החוק והסד הקשוח יותר שהוסיפו שופטי בג"ץ מונע כל חקירה אפקטיבית ומשבש את החקירה, על כן החוק חייב לעבור בהקדם האפשרי".

ח"כ סוכות ציין כי ההצעה מבקשת להבטיח כי אין גורם שאינו כפוף לביקורת או להליך משפטי תקין. לדבריו, "קביעת מסלול ברור להתמודדות עם מקרים מסוג זה מחזקת את עקרון האחריות הציבורית ומעניקה ביטחון כי הליך הוגן יתקיים גם כאשר מדובר בדרגי ההנהגה המשפטית הגבוהה ביותר".