חנוכת בית המדרש אליאב זפרני

בית המדרש החדש של ישיבת "הר עציון לצעירים" נחנך היום (רביעי) באלון שבות, בטקס חגיגי שהתקיים בקמפוס הישיבה.

המבנה נקרא "אוהל שי", לזכרו של שי פיזם הי"ד שנפל בקרב בעזה, שהיה ממייסדי הישיבה בראשית דרכה ושותף מרכזי בעיצובה החינוכי.

האירוע נפתח בשעות אחר הצהריים בכיבוד קל בבית המדרש הישן, ולאחר מכן התקיימה תפילת מנחה וריקודי מצווה. בהמשך נערך מעמד הכנסת ספרי התורה לבית המדרש החדש בהשתתפות בני המשפחה, תלמידים וצוות הישיבה. האירוע נחתם בתפילת ערבית, שירה וריקודים.

ראש הישיבה הרב עמיחי גורדין התייחס לדמותו של פיזם הי"ד ולדרכו החינוכית. לדבריו, "שי היה מחנך דגול והאישיות שלו שילבה תורה וחיים. הוא אהב מאוד תורה והיה מחויב לה ובמקביל הוא חי את החיים. ‫זה שילוב נדיר שהוא ידע גם להעביר הלאה. אשתו של שי אמרה בהלוויה שלו שהוא תמיד אמר ש'לאכול גלידה לא הופך אותך למאושר. לעבוד קשה ולהזיע זה מה שהופך אותך למאושר - ולכן אם אתה רוצה להיות אדם שמח ומאושר - תעבוד קשה ותזיע'".

הרב גורדין הוסיף כי זו הדרך שבה פעל פיזם וכך חינך את תלמידיו, וכי "אני מאוד מאמין בדרך הזה, שתלמידים צריכים לעבוד קשה, שלוותר להם זה לזלזל בהם ושהתלמידים יכולים להגיע לדברים מדהימים".