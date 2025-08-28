בריטניה, צרפת וגרמניה מתכננות להודיע היום (חמישי) למועצת הביטחון של האו"ם כי איראן מפרה "באופן משמעותי" את הסכם הגרעין משנת 2015 ועל כן הן מתכוונות להפעיל מחדש מנגנון הקרוי "סנאפבק" שיחזיר סנקציות כבדות על המשטר בטהרן, כך מדווח העיתון "וושינגטון פוסט".

על פי הדיווח, מהלך ה"סנאפבק" שנקבע בהסכם הגרעין, ייכנס לתוקף באופן אוטומטי בתוך 30 ימים, ויחזיר מגוון רחב של סנקציות שהוטלו בעבר והוסרו מהמשטר בטהרן.

בין היתר מדובר באמברגו נשק, מגבלות על פיתוח וייצור טילים בליסטיים, הקפאת נכסים ואיסורי כניסה למדינות אירופיות.

ההחלטה התקבלה לאחר שנים של איומים ושבועות של משא ומתן לא מוצלח מול איראן. בריטניה, צרפת וגרמניה היו שותפות להסכם הגרעין ב-2015 לצד ארצות הברית, רוסיה, סין והאיחוד האירופי.

באחרונה דווח כי המנהיג העליון באיראן, עלי חמינאי, הורה לבחון חזרה לשולחן המשא ומתן מול האמריקנים בניסיון לגבש הסכם גרעין חדש בשל החשש מהסלמה נוספת ואיומים ביטחוניים מהסוג שאיראן ספגה במהלך מבצע "עם כלביא".

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה הלילה כי איראן פעלה להשמיד ראיות באתר "מוג'דה" בצפון טהרן, הקשור לתוכנית הגרעין שלה, לאחר שהותקף במהלך מבצע "עם כלביא" על ידי ישראל.

בהתבסס על דו"ח שפרסם המכון למדע ולביטחון בינלאומי נטען כי האתר, המוכר גם בשם "לוויסאן 2", ממוקם בסמוך לאוניברסיטת מאלק א-אשתר בטהרן, והותקף פעמיים על ידי חיל האוויר ב־18 ביוני. המכון דיווח כי "תמונות לוויין מראות מאמץ משמעותי מצד איראן להרוס במהירות מבנים שניזוקו או נהרסו, ככל הנראה כדי להעלים ראיות לכל פעילות מחקר ופיתוח נשק גרעיני מפלילה".

המכון הדגיש כי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) קישרה ישירות בין האתר "מוג'דה" לבין "פרויקט עמאד", התוכנית האיראנית לפיתוח נשק גרעיני, שפעילותה הרשמית הופסקה בשנת 2003.

עוד עולה מהדו"ח כי בתקיפה הראשונה נפגעו כמה מבנים, בהם אחד השייך למכון לפיזיקה יישומית ואחר השייך לקבוצת "שהיד כרימי", אשר סומנה בעבר על ידי ארצות הברית בשל מעורבותה בפרויקטים לפיתוח טילים וחומרי נפץ. קבוצה זו שייכת ל"ארגון החדשנות והמחקר ההגנתי", שלדברי סבא"א וארה"ב נחשב ליורש של "פרויקט עמאד".

התקיפה השנייה, על פי תמונת לוויין מ-20 ביוני שפורסמה על ידי חברת Maxar Technologies, השמידה את בניין המכון לפיזיקה יישומית, גרמה לנזק למבנה ביטחוני נוסף והרסה בית מלאכה.

תמונת לוויין מ-3 ביולי הציגה את תחילת פעולות ההריסה ופינוי הפסולת, ותמונות מ-19 באוגוסט הציגו את האתר כשהוא נקי לחלוטין.

הדיווח מתפרסם על רקע כוונת גרמניה וצרפת לפתוח בהליך להשבת סנקציות האו"ם על איראן, בטענה להפרת הסכם הגרעין משנת 2015.