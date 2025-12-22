שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, התייחס לאיום האיראני במהלך נאום שנשא בכנס של המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), והביע ביקורת חריפה כלפי ההנהגה האירופית.

"אני לא יודע אם איראן אי פעם התייחסו לטראמפ ברצינות", אמר האקבי, "עד הלילה שבו מפציצי ה-B-2 טסו לפורדו".

לדבריו, "אני מקווה שהם קיבלו את המסר, אבל כנראה שהם לא קיבלו את המסר המלא, כי נראה שהם מנסים להקים מחדש ולמצוא דרך חדשה לחפור את הבור עמוק יותר, לאבטח אותו יותר".

בהמשך דבריו, תקף האקבי את מדינות אירופה, שלדבריו אינן מבינות את גודל הסכנה: "אם האירופים לא מבינים שזה מציג איום אמיתי גם על כל אירופה, אז הם אפילו יותר טיפשים ממה שאני לפעמים חושב שהם".

"איראן איימה על אמריקה במשך 46 שנים רצופות. משנת 1979, כשהאייתוללות תפסו את השלטון, הם תמיד אמרו 'מוות לישראל, מוות לאמריקה', באותו משפט. מעולם לא הייתה הפרדה", אמר.

"ישראל היא רק המתאבן כי אתם קרובים יותר ואתם מטרה קלה יותר מהמרחב הגיאוגרפי העצום שמייצג את ארצות הברית. אבל הם מעולם לא הסתירו את העובדה שהמנה העיקרית האמיתית, המטרה הסופית שלהם, היא להשמיד את ארצות הברית".