הגדוד הצרפתי של יוניפי"ל חשף עמדת ארטילריה של ארגון הטרור חיזבאללה, בעלת טווח ירי של 15 קילומטרים, וכן מחסן תחמושת באזור הסמוך לגבול ישראל.

דובר יוניפי"ל מסר כי מאז הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה בנובמבר אשתקד ועד ל-25 באוגוסט השנה, חשפו כוחות יוניפי"ל 318 מחסני נשק בדרום לבנון.

ממשלת לבנון הודיעה כי הצבא הלבנוני הצליח לפרק, מאז הפסקת האש ועד חודש יוני השנה, יותר מ-500 עמדות צבאיות ומחסני נשק של חיזבאללה שהיו ממוקמים מדרום לנהר הליטני.

ב-9 באוגוסט נהרגו שישה חיילים לבנונים במהלך חשיפת מחסן נשק בדרום לבנון שהיה שייך לחיזבאללה.

בתוך כך, אחר הצהריים קיימה מועצת הביטחון של האו"ם הצבעה ובה הוחלט פה אחד להאריך בשנה נוספת את המנדט של כוח שמירת השלום בדרום לבנון, יוניפי"ל.

בתום השנה הקרובה, ייסוגו חיילי הכוח מהאזור. כל 15 החברות במועצה תמכו בהצעת ההחלטה.