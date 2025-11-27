מרכז עלמא לחקר הזירה הצפונית מפרסם היום (חמישי) דו"ח מקיף לרגל שנה לכניסת הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה לתוקפה.

מהדו"ח עולה כי חרף ההסכם, חיזבאללה ממשיך בהתחמשות נרחבת, בעוד שצה"ל פועל למנוע את התבססותו מחדש בדרום לבנון.

לפי הנתונים, צה"ל ביצע במהלך השנה האחרונה 669 תקיפות אוויריות ברחבי לבנון, ממוצע חודשי של כ-51 תקיפות. 47% מהתקיפות התבצעו מדרום לליטאני, 38.4% מצפון לו, 13% באזור הבקאע ו-1.6% בלבד בעיר ביירות. בין היעדים: תשתיות טרור, אתרים אזרחיים התורמים לשיקום צבאי ופעילים בכירים.

218 מחבלים חוסלו במהלך התקיפות - 107 מדרום לליטאני, 74 מצפון, ו-46 מתוכם משתייכים ליחידת רדואן, זרוע ההתערבות המרכזית של חיזבאללה. בין ההרוגים גם מחבלים מארגונים נוספים ובהם חמאס, אמל, ג'מעה אסלאמיה והחזית העממית. החיסול הבולט ביותר היה של היית'ם עלי טבטבאאי, רמטכ"ל חיזבאללה, בתקיפה בביירות השבוע.

סיכול מחבלי חיזבאללה שהעבירו אמצעי לחימה בדרום לבנון דובר צה"ל

במקביל, בוצעו מעל ל-1,200 פשיטות קרקעיות של צה"ל לאורך הגבול. בין היעדים: כפרים כמו עיטרון, עדאיסה, חולה, מייס אל-ג'בל ואייטא א-שעב. מטרתן - מניעת חזרת חיזבאללה לאזורים שפונו במהלך הלחימה.

על אף פעולות הסיכול, חיזבאללה משקיע בשיקום התשתיות בדרום לבנון. הכלים כוללים הברחות נשק מאיראן וסוריה, הקמת קווי ייצור חדשים, שיקום אמל"ח, ופיתוח יכולות מתקדמות של כטב"מים ורקטות מדויקות. לפי הדו"ח, תשתיות אזרחיות רבות כמו מחצבות ומפעלי בטון משולבות בפעילות.

הדו"ח מציין כי הצבא הלבנוני מתקשה להתמודד עם התחזקות חיזבאללה, בשל מגבלות פוליטיות, דמוגרפיות וביורוקרטיות. אף שלבנון מצהירה על פירוז דרום המדינה - לא קיימות לכך ראיות בשטח.

חיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה עלי טבטבאי צילום: iStock

מניתוח הפעילות בשטח עולה כי חיזבאללה מתבסס מחדש באזורי עיטרון, עיטה א-שעב, בינת ג'ביל, זבקין, טיר חרפה ונאקורה. גם אזור נבטיה ומזרחה סבלו מתקיפות תכופות - מעל 50 בשנה.

מגמות החיסולים מצביעות על עלייה מחודש מרץ, עם שיא ביולי (30 חיסולים), ירידה באוגוסט - ככל הנראה עקב ביקורי בכירים אמריקאים - ועלייה נוספת מספטמבר.

במרכז עלמא מדגישים: "שיקום חיזבאללה איננו רק תהליך לוגיסטי - אלא אידיאולוגי. ההתנגדות המזוינת היא חלק מה-DNA של הארגון, ולכן ההתמודדות חייבת להיות רחבה - תודעתית, כלכלית, מדינית ומודיעינית, ולא רק צבאית".

עוד מדגיש הדו"ח כי ישראל נוקטת מדיניות של תקיפות סלקטיביות, חיסולים מדויקים והפעלת עוצמה אווירית, אך נדרשת גם פעילות דיפלומטית נרחבת מול ארה"ב, אירופה ומדינות ערב במטרה לבודד את חיזבאללה ולצמצם את חופש פעולתו.