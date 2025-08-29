שרת התחבורה מירי רגב הודיעה היום (חמישי) על ביטול עוצר הלילה בנתב"ג לטובת טיסות חסידים לאומן לקראת ראש השנה.

ההיתר החריג נועד להפחית את העומסים בימים הסמוכים לחג ולאפשר את חזרת הנוסעים ארצה לפני כניסת השבת.

במכתב ששיגרה שרת התחבורה לשרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה, ציינה כי ערב ראש השנה יחול השנה ביום שני, והטסת אלפי הנוסעים לאומן מרוכזת בארבעה ימים סמוכים לחג. בשל המלחמה המתמשכת באוקראינה אין אפשרות לטיסה ישירה לאומן, והנוסעים נדרשים לעבור דרך מדינות שכנות בנסיעות ממושכות.

כדי למנוע פגיעה בתפעולו התקין של נמל התעופה בן גוריון ולהבטיח את עמידת לוח הזמנים, אישרה השרה חריגה מהעוצר הלילי והסמיכה את רשות שדות התעופה להיערך בהתאם. האישור ניתן לטיסות צ'רטר בלבד, ובאופן מצומצם ללילות 21 ו-25 בספטמבר, בין השעות 02:00 ל-05:00.

האישור חל על טיסות ליעדים ספציפיים בלבד: קישינב, סוצ'בה, טולצ'ה, באקאו, יאסי ורז'ז'וב. "האישור ניתן באופן מצומצם לימים אלה בלבד", כתבה השרה.