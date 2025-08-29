וידאו: הדוכן הישראלי בתערוכת DSEI 2023

ממשלת בריטניה חסמה את השתתפותם של גורמים ישראלים רשמיים בתערוכת הנשק DSEI בחודש הבא, כך אמר הבוקר (שישי) דובר הממשלה הבריטית ל"פוליטיקו".

"החלטת ממשלת ישראל להסלים את המבצע הצבאי שלה בעזה שגויה" אמר דובר הממשלה הבריטית, "כתוצאה מכך, אנו יכולים לאשר שאף משלחת של ממשלת ישראל לא תוזמן להשתתף בתערוכה השנה". הוא הוסיף: "חייב להיות פתרון דיפלומטי לסיום המלחמה הזו כעת, עם הפסקת אש מיידית, החזרת החטופים והגברת הסיוע ההומניטרי לתושבי עזה".

משרד הביטחון הודיע כי מדובר בצעד פוגעני ומביש שנעשה במכוון כלפי נציגי ישראל. בשל כך, הוחלט שלא להקים ביתן לאומי בתערוכה. עם זאת, הדגישו במשרד כי תעשיות ישראליות שיבחרו להציג באופן עצמאי, יקבלו את מלוא הסיוע הדרוש.

במשרד הדגישו כי ההחלטה הבריטית מתקבלת בעיצומה של מלחמה שבה מצויה ישראל במספר חזיתות במקביל נגד גורמי איסלאם קיצוני. "בכך, בריטניה בוחרת בצעד שמשרת את הקיצוניים, מעניק לגיטימציה לטרור ונעשה משיקולים פוליטיים החורגים מהמסגרת המקצועית והמקובלת של תערוכות ביטחוניות בעולם", נמסר.

בתחילת חודש אוגוסט דווח כי בריטניה החלה להשעות רישיונות יצוא נשק לישראל. על פי הדיווח, במספר מקרים בהם ביקשו גורמים רישיון לייצא אמצעי לחימה לישראל, השיבו הרשויות בבריטניה כי אין אפשרות כזו.

גורם בממשל הבריטי אמר כי אין, לפי שעה, שום שינוי במדיניות בנושא. "אנו ממשיכים לבחון את בקשות יצוא הרישיונות, כל מקרה לגופו, בהתבסס על הקריטריונים שהיו נהוגים עד כה. מדובר במהלך חיוני למילוי חובתנו החוקית ברמה הפנימית והבין לאומית. לא התקבלה כל החלטה בנושא".