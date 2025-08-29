בעיתון "הארץ" תוקפים הבוקר (שישי) את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בשל מסמך המדיניות החדש שפרסם בנוגע למניעת חסימת צירים חיוניים במהלך הפגנות.

"אחרי שהתערב בעבודת המשטרה עשרות פעמים, השתלט על המינויים בארגון, הדיח קצינים שלא סרו למרותו והפך את המשטרה לזרוע פוליטית של מפלגת עוצמה יהודית, פועל עכשיו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להגביל גם את חופש המחאה וההפגנה. בן גביר מוכיח שוב כי הוא חסר כל גבולות ומעצורים", נטען במאמר המערכת של העיתון.

"בן גביר יודע היטב מה הוא עושה. לצד התרסה ברורה כלפי היועצת המשפטית ובג"ץ, הוא מבקש פעם נוספת להכפיף את המשטרה כולה לצרכיו הפוליטיים, בניסיון לבלום את חופש הביטוי והמחאה של המתנגדים למדיניות הממשלה", תקפו את השר.

ב"הארץ" הוסיפו וכתבו כי על אף אם מסמך המדיניות לא יכנס לתוקף, קציני המשטרה יסורו למרותו. "גם אם מדיניות הצנזורה של בן גביר לא תעבור, הרי שאת מסריו הוא מצליח להעביר לצמרת המשטרה: יותר כוח נגד המפגינים, יותר שימוש באמצעים קשים לפיזור הפגנות ויד קשה נגד מתנגדיו. רוחו כבר שולטת במשטרה במחוזות רבים. בפועל, גם בלי שהמדיניות שלו אושרה באופן רשמי השוטרים בשטח כבר מיישמים את הרוח הנושבת מלשכת השר".

"כל האזהרות בעניין מינויו של עבריין כמו בן גביר מתממשות לנגד עיני הציבור", הדגישו בעיתון. "אסור ליועצת המשפטית לממשלה ולשופטי בית המשפט העליון למצמץ ולו לרגע מולו. עליהם לשים קץ להתנהלותו, ולהכריז כי הוא אינו ראוי לשמש עוד כשר לביטחון לאומי", סיכמו.