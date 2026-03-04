היועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב מיארה הגישה לבג"ץ כתב תשובה מקיף במסגרת העתירות העוסקות בכהונתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

במסמך נטען כי התנהלותו של השר מאז כניסתו לתפקיד פוגעת באופן חמור בעצמאות משטרת ישראל ובאופייה כגוף מקצועי וא-פוליטי.

כתב תשובה חריף לבג"ץ

העתירות מבקשות מבג"ץ להורות לראש הממשלה להפעיל את סמכותו ולהעביר את בן גביר מתפקידו, זאת בטענה כי השר חורג מסמכותו ומנסה להשפיע על פעילותה המבצעית של המשטרה.

במסמך נטען כי במהלך כהונתו התערב השר במספר מקרים בהחלטות אופרטיביות של המשטרה, התבטא בנוגע לחקירות פליליות ולפעילות גורמי אכיפה, וכן הביע ביקורת על החלטות שיפוטיות באופן שעלול להשפיע על עבודת גורמי אכיפת החוק.

עוד צוין כי סמכויותיו הנרחבות בתחום המינויים במשטרה עלולות ליצור לחץ על קציני הארגון ולהשפיע על שיקול הדעת המקצועי שלהם.

עוד נכתב כי למשטרה סמכויות רחבות הפוגעות לעיתים בזכויות יסוד של אזרחים, ולכן חיוני שתפעל באופן עצמאי וללא השפעה פוליטית. לפי עמדת היועמ"שית, פגיעה בעקרון זה עלולה לערער את יסודות המשטר הדמוקרטי ואת אמון הציבור במערכת אכיפת החוק.

בכתב התשובה מודגש כי האחריות להבטחת עצמאות המשטרה מוטלת גם על הממשלה ועל ראש הממשלה, שבידו הסמכות להעביר שר מתפקידו במקרים חריגים.

"שתיקתו של נתניהו היא לבדה אומרת דרשני ומנוגדת לחובתו הכללית בדין לפעול במהירות ובהגינות, ואף סותרת את המתווה שהוסכם עליו במסמך העקרונות, לנמק 'בהתאם לדין' כל החלטה הדוחה המלצות מקצועיות בדבר מינויים", כתבה.

היועצת מציינת כי אם ראש הממשלה לא יציג נימוקים משמעותיים לשינוי המצב, יש מקום לשקול הוצאת צו שימנע את המשך כהונתו של בן גביר בתפקיד השר לביטחון לאומי.

הדיון בעתירות צפוי להתקיים בבית המשפט העליון בפני הרכב מורחב של שופטים, בשל המשמעות החוקתית והציבורית של הסוגיה.

בן גביר הגיב: "בשעה שמדינת ישראל נמצאת במלחמה מהגורליות והחשובות בתולדותיה, מנסה פקידה עבריינית מפוטרת לקדם ביצוע הפיכה שלטונית במדינה דמוקרטית ולפטר נבחר ציבור. אין בתולדות המדינות הדמוקרטיות תקדים בו פקיד מפטר נבחר ציבור - גלי בהרב-מיארה חושבת שאנחנו נמצאים באיראן ועוד מעט היא וחבר הפקידים העבריינים שלה יקימו כאן משמרות מהפכה - הדמוקרטיה תנצח".

שר החינוך יואב קיש הגיב: "גלי, כנראה שלא שמת לב, עם ישראל נלחם. ‏זה לא הזמן למלחמות הפנימיות שאת כל הזמן מנסה לייצר".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב: "אני דוחה בתוקף את פניית היועצת המשפטית לממשלה לבג"צ לפעול כעת להוציא צו להדחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתפקידו. מעבר לסוגייה העקרונית, אין מקום לעיסוק מסוג זה בזמן מלחמה מהחשובות והמורכבות בתולדות ישראל, מול שר שהוא חלק מרכזי בקבלת ההחלטות ובשמירה על ביטחון הפנים. לישראל דרושה כעת אחדות - ושמירה על האחדות מחייבת את כולם".

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', אמר: "עם ישראל מאוחד במלחמה היסטורית נגד אויביו בציר הרשע האיראני. דווקא עכשיו דחוף לגלי בהרב-מיארה להמשיך במופע הזוי של ניתוק וחוסר מודעות במלחמתה נגד הממשלה, נגד הדמוקרטיה ונגד בחירתו של העם".

עוד הוסיף: "לא ניתן לזה לקרות. אף אחד, למעט העם, הכנסת והממשלה שנבחרו על ידו, אינו מוסמך למנות או להדיח שרים. בן גביר ישאר השר לביטחון לאומי והממשלה שלנו תמשיך להוביל את מדינת ישראל על אפה ועל חמתה של בהרב-מיארה".

יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, הביע גיבוי ליועצת המשפטית לממשלה ומתח ביקורת חריפה על בן גביר. "גיבוי מלא ליועמ"שית. איתמר בן גביר הוא עבריין מורשע, פירומן מסוכן שהשתלט על משטרת ישראל. אדם כזה חייב להיות מורחק לאלתר מכל מוקד של קבלת החלטות, ועל אחת כמה וכמה מהגוף המרכזי שאמון על אכיפת החוק בישראל".

שר התקשורת, שלמה קרעי, תקף וטען כי מדיניות הממשלה אינה מוצאת חן בעיניה ולכן היא "מסתתרת מאחורי מסכה של חוות דעת 'משפטית', ופוגעת בביטחון הלאומי של מדינת ישראל בזמן מלחמה".

עוד אמר: "ראש הממשלה לא ידיח שר בממשלה רק כי מתחשק לכם. גם אם כל 'שומרי הסף', ה'בגתן ותרש' למיניהם, ייצאו להפגין מולנו וינופפו בצווים מצוצים מהאצבע במטרה להחליף את הממשלה. פה זה לא פרס וגם לא איראן".

בהתייחסו לשר איתמר בן גביר הוסיף: "רוצים להדיח את בן גביר? לכו תתמודדו בקלפי. נשף המסכות של כנופיית שלטון החוק נגמר!"

סגן השר אלמוג כהן הגיב והדגיש כי היא פוטרה בהליך חוקי ואין לקיים את פסיקת בג"ץ לגבי כשרותה להמשיך בתפקידה, "בטח בזמן מלחמה". עוד טען כי אזרחי המדינה רואים במה מנסה היועצת "להעסיק את רה"מ בנימין נתניהו בזמן מלחמת קיום היסטורית", והוסיף: "להתעלם, לא לקיים, להמשיך קדימה בכל הכוח, עד הניצחון".