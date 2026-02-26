סקר מנדטים שפורסם הערב (חמישי) בחדשות 12 מציג כי מפלגת הליכוד מובילה עם 26 מנדטים. במקום השני ניצב ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט עם 21 מנדטים.

עוד עולה מהסקר כי הדמוקרטים וישר! של איזנקוט מקבלות 11 מנדטים כל אחת. עוצמה יהודית זוכה ל-10 מנדטים וש"ס ל-9.

ישראל ביתנו מקבלת 8 מנדטים, יש עתיד ויהדות התורה עם 7 כל אחת. רע"ם עומדת על 6 מנדטים וחד"ש-תע"ל עם 4.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות מפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ (2.4%), כחול לבן של בני גנץ ו"המילואימניקים" של יועז הנדל עם 1.9% לצד בל"ד (1.6%).

חלוקת הגושים בסקר מצביעה על 52 מנדטים לגוש הקואליציה. מנגד, גוש האופוזיציה עומד על 58 מנדטים. המפלגות הערביות מקבלות יחד 10 מנדטים.

בשאלה להתאמה לתפקיד ראש הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו עומד על 40%, לעומת נפתלי בנט שמקבל 36%.