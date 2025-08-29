כחלק מההיערכות להרחבת הפעולה הצבאית במחנות המרכז ובעיר עזה החליטו בצה"ל לבטל את ההפוגה ההומניטרית היומית.

בהודעה שמסר דובר צה"ל צוין כי "בהתאם להערכת המצב ולהנחיות הדרג המדיני, החל מהיום (ו’) לא תחול ההפוגה הטקטית-מקומית של הפעילות הצבאית על מרחב העיר עזה אשר מהווה מרחב לחימה מסוכן".

"צה"ל ימשיך לתמוך במאמץ ההומניטרי ברצועה, במקביל להמשך התמרון והפעילות ההתקפית נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה, במטרה להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל", אמרו בצבא.

לפני חודש, בחסות הלחץ הבינלאומי ההולך וגובר על ישראל וקמפיין "ההרעבה" של חמאס, הודיע הדרג המדיני על הפוגה טקטית מקומית באש בעיר עזה, במחנות המרכז ובאזור המואסי למשך עשר שעות מידי יום.

בתחילת השבוע הבא יתקיים דיון של הקבינט ויתבצע גיוס של עשרות אלפי חיילי מילואים שנקראו להתייצב מחדש עם הרחבת התמרון הקרקעי לכיבוש העיר עזה.