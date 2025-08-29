צה"ל ושב"כ חילצו מרצועת עזה את גופתו של החלל החטוף אילן וייס מקיבוץ בארי.

וייס, בן ה-55, נרצח ב-7 באוקטובר כשרץ לפתוח את הנשקיה בקיבוץ. אשתו וביתו נחטפו לעזה ושוחררו בעסקת החטופים הראשונה.

במבצע הושבו ממצאים של חטוף חלל נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. הממצאים נמצאים כעת בהליך זיהוי במכון לרפואה משפטית.

מבצע החילוץ המורכב, בוצע על ידי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום בשילוב אמ"ן, שב"כ וכוחות מיוחדים. המבצע התאפשר הודות למודיעין מדוייק של מפקדת החטופים, אגף המודיעין והשב"כ.

ראש הממשלה נתניהו ספד: "אילן וייס, גיבור החיל, היה איש צוות החירום היישובי (צח"י) של קיבוץ בארי. הוא נרצח ב-7 באוקטובר 2023 עת יצא להגן על הקיבוץ וגופתו נחטפה. רעייתו שירי ובתו נגה נחטפו ושוחררו מן השבי בנובמבר 2023. יחד עם כל אזרחי ישראל, רעייתי ואני מוסרים את תנחומינו מעומק הלב למשפחות היקרות ומשתתפים בצערן הכבד.

אני מודה למפקדים וללוחמים שלנו על פעולה מוצלחת, על נחישותם ועל אומץ ליבם. המערכה להשבת החטופים נמשכת ברציפות, לא ננוח ולא נשקוט עד שנשיב את כל חטופינו הביתה - את החיים ואת החללים כאחד", הוסיף נתניהו.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "במבצע גבורה שהוביל צה"ל ביחד עם שב"כ הושבו ארצה גופתו של אילן וייס ז"ל, תושב הקיבוץ בארי שנרצח ונחטף בידי מרצחי חמאס ב־7 באוקטובר, וכן ממצאים של חטוף נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. אילן ז"ל היה סגן ראש צוות החירום היישובי בבארי שניהל בגבורה את קרב הבלימה בקיבוץ ומנע אסון גדול יותר, לצד גיבורים נוספים. בשם מערכת הביטחון כולה אני שולח תנחומים עמוקים למשפחתו.

אני מבקש להביע הערכה עמוקה ללוחמים הגיבורים שלנו שמחרפים את נפשם יום ולילה כדי להשיב את כל החטופים - החיים והחללים כאחד. לא ננוח ולא נשקוט עד שכולם ישובו הביתה - זאת המטרה המרכזית של התמרון המתקרב. יהי זכרו ברוך", דברי כ"ץ.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד: "אני מחבק את משפחת וייס וקהילת קיבוץ בארי, עם קבלת הבשורה על חילוץ גופתו של החטוף אילן וייס ז"ל. 692 ימים מאז שנחטף אילן ונחטפו גם אשתו שירי ובתו נגה - שחזרו בעסקת החטופים הראשונה - חולצה אתמול גופתו במבצע משותף של צה"ל ושב"כ. רגע של עצב עמוק, אך גם של התרת ספקות ונחמה.

אילן ז"ל גילה גבורה ואצילות נפש כאשר יצא להילחם במחבלים בשבת השחורה. במותו ציווה חיים. זכיתי לפגוש מספר פעמים את אשתו ובנותיו, שבתוך הטרגדיה הגדולה הפגינו עוצמות מפעימות ונלחמו כלביאות למען השבתו לקבר ישראל. נמשיך לפעול בכל יכולתנו למימוש חובתנו להחזרתם של כל החטופים שלנו שמוחזקים בידי מרצחים - החיים לבתיהם ולשיקום והחללים לקבר ישראל - עד האחרון שבהם", דברי הרצוג.

קיבוץ בארי פרסם הודעה בה נכתב: "הקיבוץ משתתף בצערה הכבד של משפחתו של אילן וייס ז"ל, עם היוודע דבר השבתו לישראל מהשבי, ומבקש לחבק ולחזק את אשתו שירי, את שלוש בנותיו - מיטל, מעין ונוגה, ואת המשפחה כולה, ולקוות שיש נחמה בשעה הקשה והמורכבת הזאת, בכך שאילן יקבר באדמת בארי שכלכך אהב, ושעל הגנתה נפל.

בבוקר ה-7.10 אילן וייס היה סגן ראש צוות החירום היישובי של קיבוץ בארי. מיד עם קבלת העדכון על חדירת מחבלים לקיבוץ, אילן לא היסס לרגע, לקח את מפתחות הנשקייה ויצא לפתוח אותה עבור כיתת הכוננות, למרות הסכנה הגדולה אילן יצא מביתו כדי להגן עלינו, חברי הקיבוץ. עד היום ה-86 למלחמה, אילן הוגדר נעדר, אך בינואר 2024 התקבלה הבשורה הנוראה כי אילן נפל בשבעה באוקטובר. כמה ימים לאחר מכן, נודע לנו שגופתו נחטפה לעזה. היום, 692 ימים לאחר שנפל בהגנה על הקיבוץ, ונחטף - אנחנו מחכים להגיע לבכות על קברו".

בקיבוץ הוסיפו כי "אילן היה אדם ערכי וצנוע, מעורב מאוד בפעילות הקיבוצית ומוערך מאוד על פועלו, הוא היה איש משפחה מסור, דואג ומטפח. שירי ונוגה, אשתו ובתו, נחטפו מביתן בקיבוץ בארי, והוחזרו בעסקה לאחר 50 ימים בשבי חמאס. קיבוץ בארי מבקש לא לסכן חיילים בחילוץ חטופים, ודורש להשיב את דרור אור, יוסי שרעבי, סהר ברוך ומני גודארד יחד עם כל החטופים החטופה - במסגרת הסכם".

מטה משפחות החטופים מסר: "ליבנו היום עם המשפחה. לצד העצב והכאב, השבתו מספקת מזור כלשהו למשפחה, לאחר 692 ימי המתנה בסיוט חוסר הוודאות. אנו מבקשים להביע את תודתנו העמוקה לצה"ל וכוחות הביטחון שפעלו ופועלים במסירות ובאומץ. השבתם של כל החטופים כולם היא הדרך היחידה לריפוי ולתקומה לאומית".

מפורום תקווה נמסר: "משפחות חטופים מפורום תקווה משתתפות בצערה של משפחת וייס עם שובו של אילן וייס הי"ד לקבר ישראל. אילן נרצח בטבח הברברי והנאצי שבוצע על ידי ארגון הטרור החמאס. אנו מודים לכוחות הביטחון ולחיילי צה"ל על שפעלו להביא את אילן לקבורה בארץ ישראל. אנחנו איתכם בכאבכם, מחזקים אתכם ומלווים אתכם בימים קשים אלה".

בחודש ינואר בשנה שעברה עודכנה משפחתו של וייס שנחשב נעדר כי נרצח במהלך מתקפת חמאס.

הקשר האחרון עם אילן נותק בשעות הבוקר המוקדמות של השבת. הוא היה חבר צוות החירום של הקיבוץ ויצא מהבית ב-7:15 בבוקר ומאז נעלמו עקבותיו.

המחבלים חטפו תחילה את אם המשפחה, שירי בת ה-53, והעלו את הבית באש. נוגה, בת ה-18, הסתתרה מתחת המיטה בממ"ד. עם התגברות הלהבות, היא התקשתה לנשום וברחה מחלון הממ"ד להסתתר בשיחים עד שהתגלתה ונחטפה גם היא.