מטה משפחות החטופים פרסם הערב (חמישי) תיעודים נוספים שהתקבלו מידי צה"ל, ובהם נראים ששת החטופים שנרצחו באוגוסט 2024 במנהרה ברפיח - הירש גולדברג-פולין, עדן ירושלמי, אורי דנינו, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי וכרמל גת הי"ד - כשהם מנסים לשמור על שגרת חיים ועל תקווה בתוך תנאי השבי.

בסרטונים, שצולמו בתקופות שונות במהלך שהותם במנהרה, נראים החטופים משחקים שחמט וקלפים, מספרים זה את זה, אוכלים, מחבקים ומחזקים אחד את השני.

אלכס לובנוב מספר את החטופים ללא קרדיט

באחד הקטעים נשמע אלכס לובנוב מספר את החטופים ואומר: "אתה יכול להתגייס היום", על רקע תספורת קצרה.

ברגע אחר אמר הרש, "ניצחתי ברמי", וגרם לצחוק של עדן וכרמל, ואז הוסיף, "שכל עם ישראל יידעו שאני חי ובריא והכל טוב".

הרש על הניצחון ברמי ללא קרדיט

לקראת השנה האזרחית 2024, צולמה ברכה קבוצתית של החטופים: הם סופרים לאחור ומסיימים בקריאה "שנה טובה".

עדן ירושלמי פונה למצלמה ואומרת, "שנה טובה לכל המשפחות. אנחנו מחכים לחזור הביתה. מזל טוב לאחותי הקטנה, למאי, שתהיי מאושרת ובריאה. בעזרת השם בקרוב, עוד השנה מה שנקרא".

בתיעוד נשמע הירש, שידו נקטעה ב-7 באוקטובר, אומר, "אנחנו בריאים, חיים, דואגים לנו, אנחנו בסדר. רוצים לחזור הביתה. happy new year".

אלמוג סרוסי הוסיף, "שנה טובה לכולם בבית, אנחנו נגיע אליכם בריאים ושלמים. אל תדאגו. אנחנו כאן, ואנחנו כאן כדי לחזור".

מברכים שנה טובה ללא קרדיט

בחנוכה, נשמעת עדן שואלת, "איפה הסופגניות?", והחטופים מגיבים בצחוק, "היינו צריכים להגיד לו גם סביבון". הרש מוסיף, "מחכים לרולדין בארץ". סביב הדלקת הנרות, איחלו החטופים "ניסים" והוסיפו, "נמשיך להאמין".

סרוסי תועד בחנוכה מברך את חבריו: "עכשיו חג חנוכה, חג שמח שיהיה לנו, שיהיה לכל עם ישראל, שנחגוג כל שנה ושנהיה שמחים ומאושרים ובעזרת הניסים שבאים בחג הזה שנצא הביתה בנס גדול ושנחזור לחיים שגרתיים, שמחים וטובים ושתמיד נשמח כולנו".

הברכה של החטוף במנהרה ללא קרדיט

ברגע מיוחד נוסף, נשמע אורי דנינו אומר, "אנחנו במקום שאנחנו לא באמת יכולים להדליק נרות חנוכה, בגלל ליסטים וחיות רעות ואויבים. מה שאנחנו עושים כרגע זו מצווה. מנסים לקיים את המצווה - אבל לא יכולים".

ששת החטופים שנרצחו מדליקים חנוכיה ללא קרדיט

בסרטון אחר פונה כרמל גת למחבל בנוגע למצוקתו הרפואית של אלמוג סרוסי, ואומרת, "הרבה זמן ככה לא טוב. הוא צריך טיפול". היא מוסיפה: "אני לא רופאה", ומבהירה כי יש לטפל בו בצורה ראויה.

כרמל דואגת לאלמוג ללא קרדיט

בתיעוד נוסף נראים ששת החטופים הולכים בתוך המנהרה שבה נרצחו. אחת החטופות נשמעת אומרת: "סוף-סוף אוויר חדש".