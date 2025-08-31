תושב ירושלים בן 27 נעצר היום על ידי שוטרי מחוז ירושלים, לאחר שנשא שלט עליו נכתב "יש שואה בעזה" והחל לרסס כתובת זהה על המדרכה בתחנת הרכבת הקלה "מרכזית" בירושלים.

האירוע התרחש בשעות הצהריים, לאחר דיווח שהתקבל במוקד הרכבת הקלה. שוטרי סיור מתחנת לב הבירה שבמרחב ציון הוזעקו למקום.

בהמשך, המשיך החשוד אל תוך התחנה המרכזית וניסה לעלות לאוטובוס בין־עירוני, אך נעצר בידי המאבטחים שהעבירו אותו לידי השוטרים.

בדיקה ראשונית העלתה כי מדובר בחשוד שהיה מעורב לאחרונה במספר מקרים דומים בעיר, בהם ריסוס כתובות על קיר בית כנסת, אבני הכותל המערבי וכנסיית הקבר. ברשותו נמצאו ממצאים שהועברו להמשך חקירה בתחנת לב הבירה.

לפני מספר שבועות נעצר החשוד לאחר שריסס כאמור כתובות גרפיטי במספר מוקדים, בהם אבני הכותל.

משפחתו של החשוד עדכנה כי מדובר באדם המתמודד עם בעיות נפשיות חמורות, עם רקע של אשפוזים בעבר.

בדיון בבית המשפט הורה השופט מאיר יונתן טרופר לשחרר את החשוד וקבע כי הוא יורחק מבית הכנסת הגדול אך לא מהכותל עצמו: "אני לא ארחיק יהודי מהכותל" והוסיף כי "לא קיימת מסוכנות, זה תיק עצוב".