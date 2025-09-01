היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה טענה בבוקר (שני) בתגובה למסמך של השר לביטחון לאומי בעניין הטיפול בחסימות כבישים כי מדובר במהלך שלא בסמכותו.

במכתב עליו חתום המשנה ליועמ"שית עו"ד גיל לימון לשר בן גביר נכתב בין היתר: "יש מקום לדון במסמך המדיניות לאחר השלמת השיח בנושא במסגרת עבודת הצוות. דיון בטיוטת מסמך המדיניות שגיבשת יתאפשר רק לאחר הטמעת מסמך העקרונות לפי המלצות הצוות בהוראות המשרד לבל"מ ובחינה של מסמך המדיניות המוצע לאורם".

"כבר בשלב זה ניתן לציין כי על פני הדברים, המסמך שגובש לא תואם את העקרונות הללו. להבנתנו, הוא גם לא תואם את התייחסות מפכ"ל המשטרה שהועברה אליך בנושא", הוסיף לימון.

בשבוע שעבר פרסם בן גביר מסמך מדיניות חדש המסדיר את אופן פעולת המשטרה בהפגנות ובחסימות כבישים.

המסמך מפרט את הצירים החיוניים שאותם יש להשאיר פתוחים בכל עת, תוך איסור מוחלט על חסימתם.

בין הצירים שנקבעו במסמך: דרכי גישה לבתי חולים, צירי חירום, גישה לנמל התעופה בן גוריון, צירים המבודדים יישובים בעת חסימתם, וכן כבישים ארציים, אזוריים ומהירים.

עוד מודגש במסמך כי אין לאפשר כל הנחה או השלכת חפצים על הכבישים במסגרת הפגנות. המדיניות גובשה ונשלחה לפני מספר חודשים ליועצת המשפטית לממשלה, אולם לטענת השר טרם התקבלה כל תגובה.

הוא הבהיר כי אם תגובת היועצת לא תימסר בתוך חמישה ימים - המדיניות תיכנס לתוקף באופן חד-צדדי. בן גביר ציין כי מדובר באיזון הכרחי בין חופש הביטוי לבין ביטחון הציבור, והדגיש כי חסימת צירים מסכנת חיים.

"חופש הביטוי וההפגנה חשובים, אך לא על חשבון חיי אדם וביטחון הציבור. לא ייתכן שכבישים ראשיים, דרכי גישה לבתי חולים וצירי חירום ייחסמו, ובכך תיגרם סכנה ממשית לאזרחים", אמר.

לדבריו, "מדיניות זו מאזנת בין זכות ההפגנה לבין חובתה של המשטרה לשמור על חופש התנועה, על הסדר הציבורי ועל ביטחון מדינת ישראל".