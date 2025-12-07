השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, אישר היום (ראשון) את צירופה של המועצה האזורית מטה יהודה לרשימת היישובים והערים הזכאים לרישיון נשק אישי, כחלק מהמשך יישום רפורמת הנשק שיזם.

בין היישובים שאושרו במסגרת ההחלטה: בית זית, גפן, יד השמונה, מחסיה, צובה, שואבה, תירוש, בית מאיר, זכריה, כיסלון, נווה אילן, רמת רזיאל, שורש, גבעת יערים, זנוח, לוזית, עג'ור, שדות מיכה ושריגים-ליאון.

לפי ההחלטה, תושבי היישובים יוכלו להגיש בקשות לרישיון נשק אישי, וזאת במטרה לחזק את כיתות הכוננות המקומיות, להעצים את יכולת ההגנה העצמית ולהגביר את תחושת הביטחון בקרב התושבים.

הצטרפות מטה יהודה לרשימה מבוססת על בקשה רשמית שהגישה המועצה האזורית. במסגרת עבודת המטה שבוצעה, המליצה משטרת ישראל לאשר 19 יישובים מתוך המועצה, בהתאם לשיקולים מבצעיים ופרמטרים נוספים.

מאז החל יישום הרפורמה, נמסר כי למעלה מ-240,000 אזרחים קיבלו רישיון נשק אישי - עלייה דרמטית לעומת כ-8,000 אישורים שהונפקו בשנה טרם כניסת השר לתפקיד. לדברי המשרד לביטחון לאומי, אזרחים נושאי נשק היו מעורבים בסיכולי פיגועים, מניעת חדירות ובלימת מפגעים, עוד לפני הגעת כוחות הביטחון.

השר בן גביר מסר בתגובה, "אני שמח לאשר גם את המועצה האיזורית מטה יהודה לרשימת היישובים הזכאים לרישיון נשק אישי. לתושבים יש זכות בסיסית להגן על עצמם ועל משפחותיהם. רפורמת הנשק מוכיחה את עצמה מדי יום - חיי אדם ניצלים בזכות נשק אישי בידיים הנכונות. אני מודה לראש המועצה אבישי כהן על שיתוף הפעולה ועל המחויבות לביטחון התושבים. אני קורא לתושבים לכו להתחמש - נשק בידיים הנכונות מציל חיים".