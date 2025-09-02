תיעוד מתקיפת תשתיות צבאיות ומחבלים דובר צה"ל

בפעילות משותפת של כוחות אוגדה 99 ושב"כ ברצועת עזה חוסלו עשרות מחבלים שפעלו להוצאה לפועל של פיגועי טרור נגד כוחות צה"ל בצפון ובמרכז הרצועה.

במסגרת הפעילות חוסל אחמד אבו דף, ששימש מאז 2024 כסגן מפקד פלוגה בגדוד זייתון, ואשר תכנן והכווין עשרות מארבים נגד כוחות צה"ל ואף גייס מחבלים נוספים לשורות חמאס.

בנוסף חוסל טאלב צדקי טאלב אבו עטיוי, מפקד צוות נוח'בה שהיה בין הפורצים לשטח ישראל ב-7 באוקטובר.

במקביל, כלי טיס של חיל האוויר בהכוונת חטיבת האש 990 ובשיתוף כוחות מתמרנים תקפו והשמידו מבנים צבאיים במרחבים שג'אעיה וזייתון. לפי צה"ל, המבנים שימשו מוקדי מפגש ותכנון של פעילי חמאס והג'יהאד האסלאמי.

בצה"ל ציינו כי הכוחות ימשיכו לפעול ברצועת עזה "על מנת להגן על אזרחי מדינת ישראל".