ח"כ ניסים ואטורי (הליכוד) התייחס היום (שלישי) להתפתחויות האחרונות במלחמה ברצועת עזה, לקראת הרחבת הפעולה הצבאית. בדבריו התייחס ליחס העולם לישראל, סוגיית החטופים, חוק הגיוס ומינוי הרמטכ"ל.

על המצב בזירה הבינלאומית אמר ואטורי: "אני לא חושב שהעולם היה איתנו אי פעם. מקווה שאין לנו ציפייה שהעולם יהיה איתנו. אחרי ה-7 באוקטובר אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להילחם עבור ביטחון ישראל. ישראל צריכה לסיים את המלחמה מהר. לסיים מהר, גם אנחנו רוצים לסיים מהר. אנחנו לא נוותר על המשימה הזו גם אם זה יארך זמן".

ביחס לארה"ב ציין: "צריך להבין דבר אחד, נשיא ארה"ב אמר שחמאס צריך להיות מושמד. זה משלים את העניין, חמאס צריך להיות מושמד ונעשה את זה מהר, גם אם כל התקשורת וכל העולם יהיו עלינו, צריך לעשות את זה אבל טראמפ איתנו. ישראל ואמריקה תקפו יחד באיראן, זה משהו שאף אחד לא חלם. הוא יעזור לנו, טראמפ רואה את הדברים בעין אחרת, לא כמו באירופה. כשטראמפ אומר שצריך לסיים את זה מהר הוא חלק מהמשימה".

על סוגיית החטופים אמר: "עוד לפני שהחזרנו חטוף אחד אמרו שוויתרנו על החטופים, ולא ויתרנו עליהם אף פעם. החזרנו מעל 205 לפי הערכתי. אנחנו מקווים תמיד להחזיר כל חטוף. חלקם הגדול היה בין החיים. זה לא משימה כל כך פשוטה להחזיר חטופים שהם נמצאים בידיים של אויב שרוצה רק לרצוח יהודים וצמא דם. היו ארבעה חטופים, ביניהם שתי גופות של חללי צה"ל, אף אחד לא התנדב להחזיר אותם. המשוואה השתנתה ברגע שצה"ל נכנס ומכה בהם חזק. אחרי ה-7 באוקטובר, כמובן שהכול השתנה".

בהמשך נזכר שהוא הביע את התנגדותו למינוי הרמטכ"ל: "אני חושב שמינו רמטכ"ל שהוא חלק מהקונספציה וצריך לזוז קדימה. כשהדרג המדיני אומר לך שאתה צריך לבצע פעולה מסוימת, תן תוכניות אופרטיביות או שתגיד אני לא מסוגל. אתה לא מסוגל או צה"ל לא מסוגל, ואנחנו יודעים שצה"ל מסוגל".

לדבריו, "אנחנו לא רוצים למנות רמטכ"ל מעל הרמטכ"ל. אני אכן חושב שהמינוי של שר הביטחון הוא טעות. ישבתי איתו בדיונים. הוא היה מנכ"ל משרד הביטחון. נכון, הוא היה לוחם אדיר. ישבתי איתו בישיבות בחוץ וביטחון בנושאים מסוימים לפני 7 באוקטובר. התרעתי, אבל ראיתי את האדישות. מההתחלה אמרתי לשר הביטחון: 'טעית במינוי הזה'".