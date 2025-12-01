חבר הכנסת ניסים ואטורי (הליכוד) שוחח עם ערוץ 7 היום (ראשון) מהכנסת והתייחס למשבר הקואליציוני סביב חוק הגיוס. לדבריו, יש לקדם את החוק תוך גיוס מדורג של חרדים לשירות צבאי, ולמנוע תרחישים קיצוניים של אכיפה פלילית.

"אני חושב שכדאי להעביר את החוק הזה. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שצריך להכניס לכלא עשרת אלפים חרדים", אמר. "מה נעשה? נלך למלחמת אחים? מה האופציות שלנו? צריך לגייס את החרדים, לעשות את זה בצורה מסודרת ומדורגת".

על טענות שהועלו נגד החוק, שלפיהן מדובר ב"בלוף" ובשינוי סמלי בלבד, אמר ואטורי: "החוק אומר 4,800 חרדים בשנה הראשונה, ואחר כך נגיע לעשרת אלפים. כבר היינו שם. אם היינו עושים את זה לפני שנתיים - היינו במקום אחר. מה האופציה שלנו? לפרק את הממשלה? זה יביא חרדים להתגייס? אנחנו רוצים לגייס חרדים, להכין אותם לצבא - לא להגיד להם 'אוקיי, לא צבא, לכו לכלא'".

כשנשאל האם מדובר ביישור קו עם דרישות המפלגות החרדיות בשל אילוצים קואליציוניים, השיב: "לא. מה שאני אומר - זה רק משרת את האופוזיציה. הם לא רוצים גיוס חרדים, זה לא מעניין אותם בכלל. אחרי שיגייסו את החרדים הם יגידו 'הפכתם את הצבא לחרדי, אז בואו נשנה את צה"ל'. הכול בלוף. הם רוצים רק להפיל את הממשלה".

בהמשך הריאיון אמר על השר סופר שהביע את התנגדותו הפומבית לחוק: "אין לי מה לטעון נגדו, אבל אני צריך לראות שבליכוד כולם איתנו - שלא יהיו פופוליסטים שמנסים להפיל את הממשלה בזכות חוק כזה או אחר".

על חברי הכנסת אדלשטיין ואילוז שהביעו הסתייגות מהחוק אמר: "אני לא מאמין לזה. זה לא מה שיציל אותנו עכשיו. אנחנו צריכים להכין את צה"ל. לא לבוא ולהכניס פתאום מישהו עם משקפיים ולהגיד לו 'תיכנס לגולני ותתחיל לרוץ'. זה לא יקרה. צה"ל צריך להיות מסוגל לקלוט אותם, להקים מכינות וישיבות הסדר חרדיות. לא רק לעשות 'וי' על גיוס חרדים".

בהמשך נשאל ואטורי על סוגיית החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו, והשיב: "אנחנו לא ניתן להגיש את הראש של נתניהו לאופוזיציה ולבית המשפט. כל החקירה הייתה מזוהמת. אין מצב שממשיכים את הדיונים כאילו לא קרה כלום. נתניהו זכאי להגנה מן הצדק. גם החנינה - זה חלק מהמהלך הזה. צריך לשחרר אותו מהדבר הזה שמחפשים אותו".

על טענות כי עצם בקשת חנינה מהווה הודאה באשמה, השיב חד משמעית: "לא. המשפט הזה סתם שטויות. אין כלום ולא היה כלום. מדובר במשפט רדיפה".

בפנייתו לנשיא המדינה יצחק הרצוג אמר: "שייתן לו חנינה ונתקדם הלאה".

כשנשאל האם דבריו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מהווים חלק מהשיקולים בעניין החנינה, השיב: "טראמפ זה לא חלק מהשיקולים, אבל תבינו - בא נשיא ארה"ב ואומר כזה דבר, אז רואים את זה מבחוץ. יש פה ניסיון הפיכה משפטית. ידידה טובה כמו ארה"ב לא יכולה לעמוד מנגד".

לסיום, נשאל האם יש קשר בין מתן חנינה לרה"מ לבין האטת קידום הרפורמה המשפטית, והשיב: "לא. זה לא 'תן וקח'. אנחנו נמשיך להילחם. עד שלא יתחלפו האנשים שפשעו וחטאו לתפקיד שלהם - לא עשינו כלום".