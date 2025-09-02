סגן יו"ר הכנסת, סא"ל (מיל') ח"כ משה סולומון, התייחס בראיון לערוץ 7 לעימות המתמשך בין הדרג המדיני לדרג הצבאי.

לדבריו, "העימות שאנחנו חוזים ורואים אותו בין הדרג הצבאי לבין הדרג המדיני אסור שיקרה. הדרג המדיני מטווה מדיניות, הממשלה מטווה מדיניות, איך מנצחים את המלחמה הזאת והדרג הצבאי צריך לממש את זה. הדרג הצבאי יכול כמובן להציע את הצעותיו, הוא יכול כמובן לתת הדירקטיבה הנכונה לביצוע ולמימוש המדיניות, אבל אסור שהדרג הצבאי לא יבצע החלטות של הדרג המדיני".

סולומון הסביר כי לעימותים כאלה עלולות להיות השלכות על חיילי המילואים, המהווים חלק מרכזי מהכוח הלוחם, "שני שליש מהכוח שלנו חיילי מילואים, אנשים שהם מאוד מעורבים, יודעים מה קורה ביום יום וגם שומעים גם בחדשות ורואים מה קורה במרחב הציבורי. הדבר הזה משפיע ולכן חכמים יזהרו בדברכם. חשוב שיהיו דיונים נוקבים ומשמעותיים בין הדרג המדיני לצבאי כי בסוף יש כאן חידוד של הפעולות, אבל בסוף הדרג המדיני מכתיב את המדיניות והדרג המבצע, שבמקרה זה הצבא, צריך לבצע את זה".

על החשש לחיי החטופים אם תתבצע כניסה לעיר עזה אמר, "קודם כל, החשש הזה קיים ברגע זה. בכל יום, בכל שעה שהם נותרים במנהרות החמאס, החשש לחייהם קיים. לצערנו זה קורה כבר 22 חודש ויותר. אנחנו צריכים להסיר את החשש הזה והדרך היחידה. כוח מביא לניצחון ולהכרעה ולהשבת החטופים".

לדבריו, גם סוגיית העסקאות לשחרור חטופים מחייבת הכרעה ברורה, "בסוף כשיש עסקה על הפרק, הבקשה או העסקה מדברת על זה שאנחנו מפסיקים את המלחמה, מחזירים חלק מהשטחים, מוותרים על הפרימטר...לא הכל גלוי לציבור. צריך להבין, אנחנו חייבים לנצח המלחמה הזאת. אנחנו חייבים להשמיד את ארגון הטרור חמאס בארץ ובכל מקום בעולם. אנחנו אומרים את זה כבר שנתיים ולא תמיד הקשיבו לנו".

בהתייחסותו לשנתיים האחרונות אמר סולומון כי "לצערנו, גררנו רגליים, לא כולם הסכימו, גם בקבינט וגם בדרג הצבאי. כל אחד מסיבותיו שלו. אנחנו חשבנו מתחילת הדרך שהדרך היחידה לנצח המערכה הזאת היא להגיע הכי חזק שאפשר לכל הרצועה להרוג את המחבלים, להגיע אל החטופים ולהשיב אותם. בעולם הערבי הדרך היחידה היא לפעול בעצימות גבוהה, בכוח, לשים רגל על הצוואר של ראשי החמאס ורק ככה הם ישיבו את החטופים".

בנושא אחר, התייחס סולומון גם לאפליה במערכת החינוך. "זו חולה רעה. זו עיוולת שיש לנו בחברה הישראלית לצערי הרב. אנחנו שנים רבות רואים, חווים את החוויות האלה של הדרה במרחב הציבורי ומוסדות חינוך של קבוצות כאלה ואחרות. אסור שהדבר הזה יקרה. הוא בנפשנו, הוא פוגע במרקם של החברה האזרחית כולה. יש חוקים במדינת ישראל, לאכוף את החוקים האלה. מוסדות שמקבלים תקציבי מדינה עבור הפעולה שהם עושים, שהם מדירים אנשים - צריך לשלול מהם את התקציבים האלה. רק ככה הדבר הזה יצליח".

סולומון הוסיף כי מדובר בתופעה רחבה: "יש את זה גם במגזר החרדי, גם בציבור הדתי לאומי וגם במרחב הציבורי בכלל. לצערנו קבוצות לא מבוטלות מודדות, מודרות ונפגעות מאיזושהי סטיגמות כאלה ואחרות עליהן. הדבר הזה קשה מאוד מאוד, הוא פוגע בנפש כל אדם ואדם ובוודאי בקהילה וקהילה".

לדבריו, התופעה נוגעת גם ליוצאי אתיופיה. "רק אתמול קיבלתי הודעה מאימא של ילד יוצא אתיופיה שהוא הואשם לשווא, ולאחר בדיקה התברר שזה לא היה ולא נברא. למה זה קורה? כי יש סטיגמות, כי יש דעות קדומות על קבוצות מסוימות. אסור שהדבר הזה יקרה. אחים אנחנו, שבטים מגוונים שמגיעים ומתאחדים אחרי אלפיים שנות גלות. אנחנו צריכים להכיל ולקבל כל אחד על פי דעתו ובדרך החיים שלו".