טקס יסוד התקיים הערב (ראשון) בביתו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל שבמרכז שפירא, לציון הקמת מרכז מורשת ממלכתי להנצחת חייו ופועלו.

המרכז יפעל מכוח חוק ממשלתי שיזם חבר הכנסת משה סולומון, והתקבל בכנסת בתמיכת הממשלה.

האירוע התקיים במעמד שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות ח"כ אורית סטרוק, ח"כ סולומון, ראש ישיבת אור עציון הרב שמעון לפיד, בני משפחת הרב, רבנים, תלמידים, וחברי המועצה הציבורית החדשה של המרכז.

הטקס כלל דברי זיכרון על דמותו רבת הפנים של הרב דרוקמן זצ"ל - מחנך, מחולל תנועות נוער, ומנהיג ציבורי במשך עשרות שנים. בהמשך, הוצג החזון למרכז המורשת החדש, שמטרתו "להמשיך את שליחותו הציבורית, החינוכית והחלוצית של הרב".

במהלך המעמד נחתם מסמך היסוד המגדיר את עקרונות הפעולה והערכים המרכזיים של המרכז בשנים הקרובות. בסיום הטקס קיימו חברי המועצה הציבורית ישיבה ראשונה והחלו בהנחת התשתית הארגונית להפעלת המרכז.

בני משפחתו של הרב מסרו: "זהו רגע מרגש במיוחד עבורנו. לראות כיצד מורשתו של אבינו ממשיכה לפעום בלבם של תלמידיו, מוקיריו ומנהיגי הציבור - זו זכות גדולה. אנו מודים לכל העוסקים במלאכה על המחויבות להמשך דרכו של הרב בדרכה של תורה, אהבת ישראל ובניין הארץ".

השר סמוטריץ' אמר: "הרב חיים דרוקמן זצ"ל היה מגדלור של תורה ואמונה, דבקות ואחריות ציבורית, עין טובה ואהבת ישראל. הוא חיבר בכל הוויתו בין תורה, מעשה וחלוציות, בין עומק רוחני למחויבות לאומית יומיומית. הקמת מרכז מורשת ממלכתי להנצחתו מבטאת את המחויבות שלנו להמשיך את דרכו - לחנך דורות של מנהיגות תורנית, ציונית וערכית, לאחד את החברה הישראלית ולבנות את מדינת ישראל מתוך זהות, מסירות ואהבה גדולה לריבונו של עולם, לעמו ולארצו".

השרה סטרוק, האמונה על יישום החוק, אמרה בנאומה: ''כמעט 3 שנים חלפו מאז נפרד מאתנו הרב דרוקמן לעולם שכולו טוב. ב-3 השנים האלה היו רבים כ"כ שהרגישו בחסרונו, רבים שהתרפקו על זכרו ומורשתו, ורבים שהמשיכו לפעול לאורו הטוב. גם כאן, בבית הזה, ומכוחה של המשפחה המופלאה שהקימו הרב והרבנית, מכוחם של מפעלי החינוך שהיו מרכז שליחותו, ומכוחה של הישיבה שהיתה בבת-עינו, גם כאן פעלו ועשו כל מה שניתן היה כדי להמשיך את מורשתו".

"אבל דבר אחד לא נעשה עד היום", המשיכה סטרוק, "מדינת ישראל, הממלכתית, לא פעלה להנחלת מורשתו של הרב דרוקמן. ואת זה אנחנו באים לתקן ולייסד היום. כי ראוי הוא הרב וראויה מורשתו הגדולה, למעמד ממלכתי, לפעולה ממלכתית. אשרי שזכיתי להגיע למעמד המרגש הזה בו אני, כאחרונת תלמידותיו של הרב דרוקמן, מופקדת, כשרה בממשלת ישראל, על המפעל הממלכתי להנחלת מורשתו. אין מילים בפי להודות על גודל הזכות".

בהמשך ביקשה להודות "למי שאיפשרו את הרגע הזה, בהיבט הממלכתי שלו: למחוקק ח"כ משה סלומון, לשר האוצר ומנהיג הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', שאני עדה עד כמה הרב דרוקמן שמח במנהיגות שלו, שמשלבת יראת שמים, תורה, ארץ, ועם, למשנה למנכ"ל האוצר ישראל מלאכי, תלמיד הרב ומי שעמל בחרדת קודש לשמש אותו בחייו ואף לאחד לכתו. בלי השלושה הללו, לא היינו מגיעים לרגע הממלכתי המרגש הזה. אני מבקשת להודות למי שלאורך 3 השנים הללו עשו כל שלאל ידם להמשיך להאיר את האור הגדול, או החיים, חיי תורה ומסירות נפש ושמחה של קרבת ה': למשפחתו של הרב, לחתנו הרב שמעון לפיד ראש הישיבה, ליניב היקר שממשיך להוביל את הבית הזה ואת אורו אפילו מתוך המלחמה העזה בחבל עזה. לכל מי שסייעו על ידם מתוך מחויבות עמוקה להמשיך את האור הגדול הזה. מעתה, גם מדינת ישראל תיקח את חלקה בהנחלת המורשת הזו. הערב הזה, אור לח"י בכסלו, הוא הערב בו מתחברים מחדש החיים הממלכתיים של מדינת ישראל, שהרב דרוקמן כ"כ כיבד והעריך, עם חיי התורה, הקדושה, האמונה, והשליחות של הרב חיים דרוקמן''.

ח"כ סולומון אמר: "אני גאה להיות זה שהוביל וקידם את הצעת החוק להקמת תאגיד ממשלתי להנצחת זכרו מורשתו ותורתו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל. בימים אלו של החלטות הקריטיות לגורל המדינה, אני יחד עם חברי משתדלים לקבל את ההחלטות המשמעותיות הללו לאור תורתו והנהגתו".

יו"ר המועצה הנבחר הרב שמעון כהן הוסיף: "זכות גדולה להיות שותפים בהנצחת דמותו הגדולה של מור הרב חיים דרוקמן זצ"ל דמות מלאה חיים שלמרות היותו אוד מוצל מאש של השואה הארורה. האמין בצור ישראל גואלו ובנצח ישראל. ומתוך גדלות בתורה צמח להיות דמות מאירה ומחנכת רבבות אלפי ישראל בדור התחיה והתקומה של ימינו. דמות שליוותה את כל ימיה של מדינת ישראל מיום הקמתה ופעלה עם אל לצמיחת גאולת ישראל. ויחד עם זאת הייתה אוזן קשבת לכל ילד ילדה חניך חניכה תלמיד ותלמידה בכל גיל יחד עם ראשי המדינה. פלא אדם ממש. תודה על האמון להיות שותף להנצחת דמותו המיוחדת של הרב יחד עם הרבנית מקווה שתהיה סייעתא דשמיא להביא את אורו הגדול לכל בית בישראל".