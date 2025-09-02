יו"ר סיעת ישראל ביתנו, ח"כ עודד פורר, הגיע יחד עם צעירי המפלגה תושבי ההתיישבויות לח'אן אל-אחמר, במחאה על מה שכינה "כניעה של ממשלת נתניהו והוויתור על ריבונות ישראלית".

לדבריו, "נתניהו ושותפיו שהבטיחו לפנות את ההתנחלות הפלסטינית הבלתי חוקית, לא מפסיקים לשקר לציבור. למרות שנתניהו מחזיק בכל האישורים לפינוי, כולל מבג"ץ הוא מונע את הביצוע ומאפשר בפועל השתלטות פלסטינית בלתי חוקית בלב שטח C".

פורר הוסיף כי כבר בשנת 2018, כאשר אביגדור ליברמן כיהן כשר ביטחון, הורה על פינוי המקום והטרקטורים עמדו בשטח, אך ראש הממשלה עצר את הביצוע. "בזמן הזה ההשתלטות על שטחי ישראל ממשיכה להתרחב במשמרת שלו גם על השטחים בדרך לירושלים ומעלה אדומים".

עוד טען כי הממשלה נכשלה גם בזירה המדינית לאחר אירועי השבעה באוקטובר, "הממשלה הזאת מדברת בלי סוף, אבל בפועל איפה שיש אישורים של ביהמ"ש, הם לא פועלים. אחרי השבעה באוקטובר, למדינת ישראל היה גיבוי עולמי חסר תקדים, ונתניהו הצליח להפוך אותו לקריסה מדינית שמביאה עוד ועוד מדינות להכיר במדינה פלסטינית".

לסיום אמר: "גם עכשיו מי שעוצר את החוקים שלנו להחלת ריבונות על בקעת הירדן ומעלה אדומים, זאת ממשלת נתניהו. זאת לא ריבונות זאת הפקרות".