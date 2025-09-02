נשיא ארה"ב מתייחס הערב (שלישי) לגל השמועות שהסעיר את הרשתות בסוף השבוע האחרון במהלכו נטען כי הוא נפטר.

"לא ראיתי את זה, כלומר תהו אם אני בסדר, אבל אני? מת?", תהה טראמפ בעליצות.

בהמשך, הישווה את מסיבות העיתונאים שלו לאלו של קודמו בתפקיד, ג'ו ביידן. "ערכתי מסיבות עיתונאים טובות מאוד, ואז לא עשיתי כאלה במשך יומיים אז הם אמרו: 'משהו לא בסדר איתו'. ביידן לא עשה חודשים מסיבות עיתונאים, ועל זה לא אמרו כלום".

"התראיינתי במשך שעה וחצי, צייצתי ב-Truth Social, הייתי פעיל מאוד בסוף השבוע, לא שמעתי שמתתי לחלוטין. זה שוב פייק ניוז, ידעתי שהם תוהים 'הוא בסדר?', אבל לא שמעתי שאני מת", הוסיף טראמפ.

הסערה התעוררה על רקע היעדרותו של טראמפ מהעין הציבורית למשך מספר ימים. גולשים הצביעו על חבורה בידו, שצולמה באירוע קודם לכן, וטענו שהיא עדות לבעיה בריאותית חמורה.

אחרים הציפו צילומי מסך ממקורות לא מהימנים, שהפיצו "דיווחים" על מותו. חלקם אף הפיצו ראיון של סגן הנשיא, ג’יי.די. ונס, שבו אמר כי הוא מוכן למלא את מקומו של טראמפ "אם וכאשר יהיה צורך" - אמירה שהתפרשה בטעות כהכנה לקראת העברת סמכויות.

התגובות הרשמיות לא איחרו לבוא. עיתונים כמו New York Post, Houston Chronicle ו־The Daily Beast דיווחו כי טראמפ נראה בשבת כשהוא יוצא לשחק גולף עם נכדתו בוירג'יניה - מה שהפריך מיד את כל גל השמועות. צילומים מהאירוע הופצו לתקשורת, ודוברו של טראמפ מסר כי "הנשיא מרגיש טוב, ממשיך בתפקוד מלא ואינו סובל מבעיה בריאותית חריגה".