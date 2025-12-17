נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, השתתף הלילה (רביעי) במסיבת חנוכה בבית הלבן בהשתתפות בעלי ברית פוליטיים, מנהיגי הקהילה היהודית וניצולי שואה. זו היתה מסיבת החנוכה השנייה שנערכה בבית הלבן בתוך כמה שעות.

טראמפ פתח את דבריו בהתייחסות לפיגוע האנטישמי באוסטרליה, שבו נרצחו 15 בני אדם ועשרות נפצעו. "אני רוצה לקחת רגע כדי לשלוח את האהבה והתפילות לעם באוסטרליה, ובמיוחד לכל מי שנפגע מהפיגוע הנורא והאנטישמי… שהתרחש בחגיגת חנוכה בסידני", אמר טראמפ, שתיאר את הפיגוע כ"דבר נורא, נורא".

לאחר מכן הוא התייחס למתקפת ה-7 באוקטובר ולתופעה ההולכת וגוברת של אנשים המכחישים את מה שאירע באותו יום. טראמפ סיפר שצפה בתיעודים של הזוועות של אותו יום והדגיש: “אין דרך להכחיש זאת. דברים רעים מתרחשים, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות".

הנשיא הדגיש את הסכמי אברהם ואת תהליך הנורמליזציה האזורי הרחב יותר, ושיבח את חתנו ג’ארד קושנר ואת שליחו למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, על תפקידם בתהליך. הוא הוסיף כי ארצות הברית השיגה "שלום אמיתי במזרח התיכון".

“יש לנו שלום אמיתי במזרח התיכון לראשונה אי־פעם", הכריז טראמפ, והוסיף שחמאס יודע ש"אם הם ישתוללו, יהיו להם צרות גדולות" וכי “יש אחדות אדירה עכשיו במזרח התיכון". הוא ציין את הסכם הפסקת האש לסיום המלחמה בעזה ולהחזרת החטופים, ואמר כי הוא גאה במיוחד ש“אחד אחד אחד, החזרנו אותם".

לקראת סיום האירוע אמר טראמפ: “כנשיא ארצות הברית, תמיד אתמוך ביהודים־אמריקנים, ותמיד אהיה חבר של העם היהודי. סיפור החנוכה מזכיר לנו שהאור תמיד ינצח את החושך, והאמונה את הפחד". הוא אאיחל לקהל “חנוכה שמח” וסיים במילים: “אנחנו אוהבים אתכם, ואנחנו אוהבים את ישראל".