סקר חדש של רשת CNN מעלה כי רוב האמריקאים סבורים כי "למנהיגים לא אכפת ממה שיש לנו לומר".

על השאלה "עד כמה אתם סבור שלנשיא דונלד טראמפ אכפת ממה שיש לאנשים כמוך לומר?", ענו 14 אחוזים כי "לנשיא אכפת מאוד", לעומת 51 אחוזים שטענו "לא אכפת לו כלל". 15 אחוזים טענו כי "אכפת לו מעט", בעוד 20 אחוזים סברו כי "אכפת לו במידה מסוימת".

שאלה נוספת הייתה "אם הייתם יכולים לומר לנשיא טראמפ או למנהיגי המפלגה הדמוקרטית דבר אחד שיכול היה לשפר את איכות החיים בארה"ב, מה הייתם אומרים להם?"

32 אחוזים טענו כי היו אומרים לנשיא טראמפ לשפר את המצב הכלכלי ויוקר המחיה, בעוד 16 אחוזים היו אומרים לנשיא כי עליו לעזוב את הבית הלבן או לפרוש מתפקידו.

8 אחוזים היו בוחרים להעניק לנשיא מחמאות ומילים חמות על תפקודו, בעוד 6 אחוזים היו מייעצים לנשיא 'להנמיך את הטון ולהיות יותר מתחשב'".

למנהיגי המפלגה הדמוקרטית היו אומרים 22 אחוזים ממשתתפי הסקר כי עליהם לשפר את המצב הכלכלי ויוקר המחיה, בעוד 10 אחוזים היו מבקשים מהם 'לעמוד בתקיפות מול הנשיא טראמפ'.

10 אחוזים היו מבקשים מהם דווקא להפסיק להיאבק בנשיא טראמפ ובמפלגה הרפובליקנית, ועוד 8 אחוזים היו מבקשים מהם 'לעזור ולהקשיב יותר לאזרחים'".