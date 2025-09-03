הכנס השנתי הרביעי של אגף קדושת החיים במכון פוע"ה יוצא לדרך, וההרשמה אליו כבר פתוחה.

האירוע ממשיך את המסורת המיוחדת שנבנתה בשנים האחרונות, ומחבר בין רבנים, רופאים, אנשי מקצוע ובני משפחות סביב נושאים רגישים ועמוקים של הלכה, מוסר ורפואה.

הכנס משמש כנקודת מפגש ייחודית לאנשים העוסקים בתחומי קצה של חיים, ומציג מדי שנה סוגיות עכשוויות ומורכבות מנקודת מבט רפואית והלכתית. גם השנה צפויים לקחת בו חלק אנשי מפתח בעולם הרבנות והרפואה, לצד סיפורים אישיים מן השטח.

לקראת הכנס, ליווה ערוץ 7 את רבני אגף קדושת החיים לביקור במרכז הרפואי הדסה עין כרם. במהלך הסיור נחשף הצוות למודל של שיתוף פעולה הדוק בין הרבנים לצוותים הרפואיים, אשר יחד מעניקים למשפחות מענה הלכתי ומקצועי ברגעים של קושי, התלבטות והחלטה.

שיחה נדירה בין רפואה להלכה - הירשמו והצטרפו למסע שמשנה תפיסה

ד"ר ישעיה לנגר, רופא בכיר בטיפול נמרץ ילדים בהדסה, מסביר, "העבודה המשותפת בינינו לבין רבני קדושת החיים היא מתמשכת וכשמשפחות מבקשות זאת. המידע הרפואי עובר לרבנים".

גם ד"ר בת שבע ורמן, מנהלת השירות הפליאטיבי בהדסה, מתארת קשר הדוק, "יש לנו תקשורת ישירה ושוטפת עם הרבנים. המשפחות זקוקות למענה הלכתי מוסמך, ואנחנו רואים בזה חלק בלתי נפרד מהטיפול".

הרב אריאל וידר, ראש אגף קדושת החיים, אומר, "כשיש חיבור אמיתי בין רב לרופא - המשפחה שלמה יותר. אנחנו זמינים למשפחות 24/7, מלווים אותן עם כל הלב והאחריות".

לדברי הרב צבי ארנון, ראש האגף, "אחד הדברים המיוחדים בהדסה הוא הקשר המיוחד שנבנה עם מכון פוע"ה במשך שלושים שנה - מהתחומים של תחילת החיים ועד הליווי בסופם. זהו סוד ההצלחה: רפואה והלכה, יחד, למען המשפחה".

בכנס יוצגו סוגיות רפואיות והלכתיות עכשוויות, בהן: דילמות של קבלת החלטות רפואיות מורכבות, כמו ניתוחים מסוכנים או הזנה מלאכותית, סקירה של חידושים רפואיים עדכניים בתחומי האונקולוגיה, הגריאטריה והרפואה הפליאטיבית. ציון 20 שנה לחוק החולה הנוטה למות, והשלכותיו המעשיות על חיי המטופלים ובני משפחותיהם; ועידוד הקשר והחיבור בין רב לרופא - כבסיס לתמיכה שלמה יותר במשפחות.

בנוסף, ייחשפו משתתפי הכנס לסיפורים מהשטח: אמא שביקשה לוודא שהחלטותיה ההוריות תואמות את ההלכה - וזכתה לשקט נפשי. הורים לתינוקת עם מום לבבי קשה שהתלבטו לגבי ניתוח מסוכן - ובחרו בחיים של אהבה בבית. כיום, שנתיים לאחר מכן, הילדה ממשיכה לשמח את משפחתה.

הירשמו עכשיו והבטיחו את מקומכם בשיח החשוב של השנה

הכנס יונחה על ידי ראשי אגף קדושת החיים, הרבנים אריאל וידר וצבי ארנון, וישתתפו בו: הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן בר שליט"א, הרב מנחם בורשטין, מייסד וראש מכון פוע"ה, הרב פרופ' אברהם שטיינברג, מומחה לאתיקה רפואית והלכה; הרב פרופ' יגאל שפרן, יועץ רפואי-הלכתי ומומחה לאתיקה רפואית, ד"ר יונתן דמה, מומחה לכירורגיה אונקולוגית מהמרכז הרפואי הדסה; ורופאים ורבנים בכירים נוספים מתחומי הרפואה וההלכה.

הכנס יתקיים במתכונת דיגיטלית ביום רביעי, י"ז באלול תשפ"ה (10.9.2025), בשעה 20:00. ההשתתפות ללא עלות, אך נדרשת הרשמה מראש.

זה לא עוד כנס - זו הזדמנות ללמוד, לשאול, להבין ולהתחבר. הירשמו עכשיו