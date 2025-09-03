השר איתמר בן גביר: "לא אירתע ולא אפחד" דוברות

בפעילות משותפת של שב"כ וצה"ל, נעצרה בשבועות האחרונים חולייה של פעילי חמאס מאזור חברון, אשר על פי החשד פעלה תחת מפקדת חמאס בטורקיה, במטרה לבצע פיגוע התנקשות בשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

חקירתם של המחבלים בשב"כ העלתה כי הם רכשו מספר רחפנים, עליהם תכננו להרכיב מטעני נפץ במטרה להוציא לפועל את פיגוע ההתנקשות. הרחפנים שקנו החשודים נתפסו במהלך מעצרם. חקירתם נמשכת בידי חוקרי השב"כ.

משירות הביטחון הכללי נמסר "נמשיך לפעול לסיכול כל ניסיון של גורמי חמאס לקדם פעילות טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה, ונפעל למצות את הדין עם המעורבים בפעילות מעין זו".

השר בן גביר הודה לגורמי הביטחון על פעילותם: "מודה למ"מ ראש השב"כ, לחוקרי ולוחמי הארגון, למודיעין שב"ס, לאנשי יחידת מגן, לחיילי צה"ל, לשוטרי משטרת ישראל ולכל מי שפועל לשמור על חיי".

בן גביר אמר כי מדובר בניסיון החמישי של חמאס לפגוע בו, והוסיף: "לא אירתע ולא אפחד... אמשיך להוביל מדיניות של יד קשה בבתי הכלא מול הטרור, לדרוש ניצחון מוחלט בעזה ומחיקה של חמאס מהמפה. המחבלים צריכים לדעת: במקום שהם יפגעו בי - אנחנו נפגע בהם, בכל מקום ובכל זמן".

בשנה שעברה הוגש כתב אישום חמור נגד שלושה מחבלים פלסטינים תושבי חברון, שהקימו חוליית טרור במטרה להתנקש בחייו של בן גביר ובחיי בנו.

מכתב האישום עלה כי במהלך חודש יוני 2024 יצר קשר הנאשם המרכזי, איסמאעיל איברהים עוודי, עם מספר גורמים שונים במטרה להקים חולייה צבאית, להשיג נשק ולייצר מטעני חבלה במטרה לפגוע באנשי כוחות ביטחון.

במהלך ניסיונותיו לאיסוף מימון והדרכה לחולייה שהקים, פנה לארגוני הטרור חמאס וחיזבאללה על מנת לקבל סיוע כדי להוציא לפועל פיגועים נגד ישראלים ואישים בכירים.

עוד עלה מכתב האישום כי עוודי אסף מודיעין באמצעות מעקב אחר מסלולי הנסיעה של השר ושל בנו, למד את סוג הרכבים בהם נסעו ואת מספר המאבטחים סביבם. אחת האפשרויות שנבחנו הייתה להתנקש בשר עם הגעתו לזירות פיגוע כפי שנהג לעשות.