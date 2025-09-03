הרב שניאור קץ, ראש ישיבת מגדל העמק, הלך לעולמו לאחר מאבק במחלה קשה.

מסע הלוויה ייצא הערב (ד') בשעה 21:00 מבית המדרש של הישיבה התיכונית ברחוב יסמין 6 במגדל העמק, ומשם ימשיך לבית העלמין בעיר.

הרב קץ, מייסד מוסדות נחלת ישראל במגדל העמק שכוללים ישיבה גבוהה, ישיבה תיכונית ואולפנה, הוא בוגר ישיבת ההסדר ניר בקריית ארבע, מתלמידיו המובהקים של הרב דב ליאור.

הרב קץ הוא יליד כפר הרא"ה והיה מקורב בצעירותו לרב משה צבי נריה זצ"ל אבי דור הכיפות הסרוגות. הוא היה אברך ולאחר מכן ר"מ בישיבת ההסדר בשילה במשך שנים רבות. לימד גם במדרשת בינת בשבות רחל. בהמשך לימד בכולל ובגרעין בבית שמש.

אביו הוא הרב מנחם מנדל קץ, מרבניה המיתולוגים של ישיבת כפר הרא"ה ואחיו הוא הרב מאיר קץ שעמד אתו ביחד בראשות ישיבת מגדל העמק.

לאחרונה התקיימה תפילה לרפואתו של למעלה מ-300 בני אדם ברחבת הכותל המערבי בירושלים. במהלך התפילה הציבור קרא יחד את י"ג מידות של רחמים, בליווי תקיעות חצוצרה.

בעצרת השתתפו רבנים רבים, ובהם הרב שמואל הולשטיין, הרב אליכל בן דוד, הרב שניאור גרוסמן, הרב שמואל שילה, הרב עבדיאל יעקבס והרב יוני יעקובוביץ, אשר חיזקו את הציבור בדברי תפילה ואחדות.

העצרת אורגנה ביוזמת תלמידים ובני משפחה של הרב קץ, ובמהלכה נאמרו גם פרקי תהילים ובקשות לרפואתו.