תפילה לרפואת הרב ק"ץ אלקנה קליין

למעלה מ-300 בני אדם הגיעו הערב (חמישי) לרחבת הכותל המערבי בירושלים, כדי להתפלל לרפואת הרב שניאור קץ, ראש ישיבת נחלת ישראל במגדל העמק, אשר מתמודד עם מחלה קשה.

במהלך התפילה הציבור קרא יחד את י"ג מידות של רחמים, בליווי תקיעות חצוצרה.

בעצרת השתתפו רבנים רבים, ובהם הרב שמואל הולשטיין, הרב אליכל בן דוד, הרב שניאור גרוסמן, הרב שמואל שילה, הרב עבדיאל יעקבס והרב יוני יעקובוביץ, אשר חיזקו את הציבור בדברי תפילה ואחדות.

העצרת אורגנה ביוזמת תלמידים ובני משפחה של הרב קץ, ובמהלכה נאמרו גם פרקי תהילים ובקשות לרפואתו השלמה של הרב שניאור זלמן מרדכי בן שיינע נעטל.