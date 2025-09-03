הרמטכ"ל זמיר בתצפית על העיר עזה דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (רביעי) סיור שטח ברצועת עזה יחד עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מפקד אוגדה 162, תת-אלוף שגיב דהן, מפקדי חטיבות גבעתי, 401, 215 ומפקדים נוספים.

במהלך הסיור ערך הרמטכ"ל תצפית על העיר עזה, קיבל סקירה על תמונת המצב המבצעית של אוגדה 162 ועל התוכניות לקראת העמקת התמרון, ושוחח עם מפקדים ולוחמים בשטח.

הרמטכ"ל אמר ללוחמים, "אנחנו מגבירים את הלחימה בזירה המרכזית, ברצועת עזה, ומעמיקים את הפגיעה בארגון הטרור חמאס. כוחות צה"ל פועלים בשטחים השולטים על העיר. אתמול התחלנו בגיוס משמעותי של אנשי המילואים כדי להמשיך ולהעמיק את הפגיעה בחמאס".

עוד אמר, "אתם, המפקדים והלוחמים בשטח, עומדים באתגרים מהגדולים בתולדות מדינת ישראל, אתם מטובי אנשינו, ופועלים באומץ, בנחישות ובמסירות בלב שטח האויב. יצאנו לשלב השני של מבצע 'מרכבות גדעון' כדי לממש את מטרות המלחמה. השבת חטופינו - זו משימה ערכית ולאומית. נמשיך להכות במרכזי הכובד של חמאס עד להכרעתו, אנחנו מייצרים אצלם תחושת נרדפות בכל מקום".

לסיום אמר: "הערכה רבה על הפעולות ההכרחיות שאתם עושים פה, ועל ההיערכות להעמקת הלחימה, עד להשגת מטרות המלחמה".