אבות בתי הדין הרבניים סיירו היום (רביעי) לראשונה בכלא איילון שברמלה, במסגרת שיתוף פעולה עם שב"ס לטיפול בסרבני גט והתרת עגונות.

ערוץ 7 התלווה לסיור שנערך ביוזמת הרב הראשי של שב"ס, גונדר משנה הרב אייל סלמן, ובהשתתפות נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי ומנהל בתי הדין הרבניים, הרב אלי בן דהן.

בתום הביקור סיפרו חלק מהמשתתפים לערוץ 7 על הסיור בכלא, "הביקור בתאים הצפופים היה מטלטל. מול עינינו מתגלה מציאות של שלילת חירות מוחלטת, שבה כל תנועה וכל רגע חיים תחת מגבלות נוקשות".

אב בית דין נוסף סיפר לערוץ 7, "אין חוויה קשה יותר מלראות מקרוב כיצד ניטל חופש האדם בשל מעשיו. הצמצום של המרחב, הדלות של התנאים, והעובדה שכל פרט בחיים מתנהל תחת פיקוח".

משתתף נוסף שהיה בסיור סיפר, "הסיור בכלא בתאים הקטנים והסגורים היה תזכורת מטלטלת לכך שהעונש המרכזי של המאסר הוא לא תנאי המחיה, אלא עצם נטילת החירות מן האדם. סרבן גט ששולל חירות של אישה ראוי שיהיה בכלא עד שיתן גט".

רב השב"ס הרב סלמן אמר לדיינים במהלך הביקור, "אלו ימי רחמים וסליחות וכחלק מתפקיד רבנות שב"ס זה להביא את אותם אלו שפשעו לדרך טובה ולגרום להם להיות פחות מזיקים לחברה שלנו". הוא התייחס לסרבני הגט, "אתם הדיינים עושים שלום בין איש לאישה. השלום והשלמות זה גם להגיד לכל צד שנגמר הסיפור וכל אחד יתחיל בשלמות חדשה. אנחנו חלק בלתי נפרד מהתהליך הזה. נציב השב"ס לקח את זה כמשימה גם אם היא לא כתובה. השנה שעדין לא נגמרה, אנחנו עומדים על שיא של כל השנים, 14 מקרים של התרת הגונות והיד עוד נטויה".

הנציב יעקובי, שמונה על ידי השר בן גביר, אמר לדיינים, "אני מתרגש מאוד מהביקור שלכם כאן. השיקום דרך הדת מוכיח את עצמו והוא היעיל ביותר וצריך להעצים לפתח אותו. אני פועל מהמקום שהדת בשב"ס יהיה מאוד משמעותי. לפני חג הפסח הראשון שלי בתפקיד שאלו אותי כמה פיתות אפשר להקפיא למחבלים שיאכלו בחג הפסח? אמרתי להם לא יהיה בבתי הסוהר חמץ". הוא סיפר כי אחת המטרות שלו הוא לגייס חרדים לשירות בשב"ס, "נפגשתי עם הרבה רבנים ואדמו"רים והראתי להם שאפשר לשמור על אורח חיים חרדי בשב"ס".

בעניין שיתוף הפעולה עם בתי הדין הרבניים אמר יעקובי, "השיתוף פעולה אתכם מצויין. אני מבקש כל שבוע נתונים על סרבני הגט ואיך התקדם הטיפול בהם. זו הצלת חיים ואנחנו יחד עם רבנות השב"ס חושבים מחוץ לקופסא כדי להתיר עגונות ויש לנו הצלחה. אין שקל שאני אחסוך לדרישות הדיינים כדי לקדם את הנושא".

מנהל בתי הדין הרבניים, הרב אלי בן דהן אמר במהלך הביקור בכלא, "נציב השב"ס עושה מהפכה ושינוי מדהים ויש קו התקשרות ישיר בנינו לבין השב"ס. רק השנה הזאת 14 מקרים של עגונות נפתרו. המקרים הקשים ביותר. כלל הדיינים יחד עם רבנות שב"ס נרתמים למשימה הקדושה וזה מקרין על כולם וגם על האסירים. זכינו בנציב שרואה איתנו עין בעין את החשיבות בהתרת עגונות".

ראש אגף האסיר, גונדר אריק יעקב, אמר בתום הסיור: "המפגש עם דייני בתי הדין הרבניים מהווה נדבך חשוב בשיתוף הפעולה האסטרטגי בין שב"ס ובתי הדין בנושא התרת העגונות.אנו נמשיך לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הרבנות הראשית ובתי הדין, מתוך מחויבות עמוקה לצדק, לחברה, למשפחות ולנשים הזקוקות לכך".

רב כלאי הרב מנחם יעקבזון, ראש תחום חירום וקבורה וממונה על הטיפול בסרבני הגט בשב"ס, אמר לאחר הסיור, "היום זכינו לאירוע בעל משמעות היסטורית - ביקור ראב"ד בתי הדין ובכירי מערכת הדיינות, כחלק מיום עיון לחיזוק שיתוף הפעולה בין שב"ס לבתי הדין הרבניים. רבני שב"ס פועלים במסירות במצוות התרת עגונות, ודווקא בשיתוף פעולה הדוק ומקצועי ניתן להביא מענה מהיר ויעיל יותר. כמי שמוביל את תחום הטיפול בסרבני הגט בשב"ס, אני בטוח שפירות המפגש יתורגמו לעשייה יומיומית - שבירת תקרות זכוכית, סיוע לנשים עגונות ופועל משמעותי למען החברה כולה".

הדיינים בכלא איילון צילום: חזקי

ראש אגף עגונות בבתי הדין הרבניים, הרב אליהו מימון, אמר לערוץ 7 בתום הסיור, "שיתוף הפעולה של האגף למניעת עגינות עם שירות בתי הסוהר עבר בשנה האחרונה בניצוחו של נציב שב"ס רב גונדר קובי יעקובי מתיחת פנים ושדרוג משמעותי בהובלת רב שב"ס הרב אייל סלמן ובניהול צמוד של הרב מנחם יעקבזון. שיתוף פעולה פורה זה חילץ במהלך השנה האחרונה 14 תיקים מורכבים ממבויי סתום בזכות פעילות זו, ועוד היד נטויה. אני מבקש לברך את ארגון הכליאה הלאומי על היוזמות החשובות היצירתיות ושילוב הזרועות של כל גורמי המקצוע בשב"ס שמביאים מזור לתחלואיה של החברה הישראלית".

סגן הרב הראשי לשב"ס, סגן גונדר הרב גבריאל עזרא, הוסיף: "יום חשוב מאוד שמביא לידי ביטוי את עבודת רבני שב"ס בסיוע וטיפול בתיקים מורכבים בשיתוף הנהלת בתי הדין לצורך מתן מענה לאוכלוסייה ייחודית בפתרון מורכבויות ושיח מלב אל לב שהביא ועוד יביא בסיעתא דשמיא להצלחות גדולות".

מי שליווה את הדיינים באגפי הכלא השונים תוך כדי הסבר על כלל הנתונים והמורכבויות הוא גונדר משנה רפאל ג'נה מפקד בתי הסוהר איילון.

דיינים בכלא איילון צילום: חזקי