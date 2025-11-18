היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 סיימה לאחרונה חקירה פלילית מורכבת שעסקה בחשד לעבירות סחיטה באיומים, שוחד, מרמה והפרת אמונים בצמרת מערכת בתי הדין הרבניים.

במסגרת הפרשה נחקרו שלושה בכירים, ובהם רב ראשי לשעבר, שנחקר בחשד לסחיטה באיומים - יממה בלבד לאחר שדיין בבית הדין הרבני הגדול זומן לחקירה באזהרה גם הוא.

על פי הודעת המשטרה, במסגרת חקירה סמויה שהתנהלה נגד השלושה, התגבש חשד כי ניצלו את מעמדם הרם ותפקידם בבתי הדין הרבניים כדי לסחוט בכיר אחר, תוך חתירה לקידום אינטרסים אישיים.

תחילתה של הפרשה בתלונה שהגיש דיין בכיר בבית דין אזורי, שטען כי מופעלים עליו לחצים בלתי ראויים מצד גורמים בבית הדין הרבני הגדול להשפיע על פסיקותיו בענייני הקדשות - קרקעות בשווי גבוה המנוהלות תחת סמכות בית הדין.

במרץ האחרון, במסגרת החקירה, פשטו חוקרי להב 433 על משרדי בית הדין הרבני הגדול, במטרה לאתר מיילים ומסמכים רלוונטיים.

על פי החשד, דיין בכיר במערכת אילץ דיין הכפוף לו לשנות פסיקות ומסמכים תוך איומים כי קידומו המקצועי ייפגע אם לא יציית.

החקירה, שלוותה מראשיתה על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, הסתיימה, ותיק החקירה הועבר בימים אלו לעיון והכרעת הפרקליטות בנוגע להמשך ההליכים.

עורכי הדין עמית חדד ואלי פרי, שמצייצגים את הרב הראשי לשעבר, מסרו בתגובה: "החשד שנחקר והופרך היה שכתנאי למינוי התבקש מכתב התנצלות - מעשה שלטענת המשטרה מהווה עבירת קבלת שוחד. מדובר בטענה מופרכת לחלוטין".

"בית המשפט, שבחן לעומק את תיק החקירה כולו, קבע כי המצב הראייתי דליל, והתיק כולו “תלוי בשערה” כהגדרתו. משום כך החליט בית המשפט לאסור את פרסום שמותיהם של המעורבים. עוד נקבע כי התיק כולו נשען על עדות שמיעה בלבד של המתלונן. אנו בטוחים כי האמת תצא לאור, והפרקליטות תאמץ את עמדת בית המשפט ותגיע למסקנה שלא נפל כל רבב בהתנהלותם של הרבנים".