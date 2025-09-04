מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, הגיב הערב (רביעי) לשאלה לגבי האפשרות שישראל תחיל ריבונות ביהודה ושומרון.

"אמרנו למדינות ששוקלות להכיר במדינה פלסטינית שמהלך כזה ייצור עוד בעיות. תהיה תגובה מצד ישראל", דברי רוביו.

"מהלך ההכרה בפלסטינים הוא מזויף ממילא ולא אמיתי. הוא יקשה על הפסקת אש ועלול להביא גם לפעולות של ישראל בשטח", הוסיף.

מנכ"ל מועצת יש"ע עומר רחמים פרסם ציוץ בעקבות דברי רוביו וכתב: "ארצות הברית נותנת אור ירוק לישראל להחיל ריבונות. זאת התשובה היחידה למהלך הצרפתי באו"ם. ראש הממשלה נתניהו, עם ישראל מאחוריך, ריבונות עכשיו".

מוקדם יותר שוחח שר החוץ גדעון סער קיים שר החוץ של צרפת ז'אן נואל בארו. במהלך השיחה קרא השר סער לעמיתו הצרפתי לשקול מחדש את יוזמתה של צרפת להכרה במדינה פלסטינית.

סער ציין כי "היוזמה הצרפתית מערערת את היציבות במזרח התיכון ופוגעת באינטרסים הלאומיים והביטחוניים של ישראל".

בהקשר לאפשרות ביקורו של הנשיא עמנואל מקרון בישראל, אמר השר סער כי "כל עוד צרפת מתמידה ביוזמתה ובמאמציה הפוגעים באינטרסים של ישראל - אין לכך מקום".

עוד הבהיר כי לא ניתן לסמוך על התחייבויות בדמות מכתבו של אבו-מאזן לנשיא מקרון, וכי הוא אינו בן שיח אמין. "אבו-מאזן זוכה לתמיכה זעומה בציבור הפלסטיני ולא בכדי הוא לא קיים בחירות ברשות הפלסטינית מזה כעשרים שנה", אמר השר.

לדבריו "ישראל שואפת לשמור על יחסים טובים עם צרפת, אך על המדינה לכבד את עמדתה בנושאים החיוניים לביטחונה ולעתידה". הוא ציין כי "בעת האחרונה נוקטת צרפת שורה של מהלכים ועמדות אנטי-ישראליות".