בן גביר פונה לנתניהו בהצהרה ללא קרדיט

יו"ר עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התייחס בפתח ישיבת הסיעה ליוזמה שמקודמת במועצת הביטחון של האו"ם, הכוללת נוסח שלפיו יוצב "נתיב למדינה פלסטינית".

בן גביר אמר כי "בימים האחרונים אנחנו עדים לשובו של השיח סביב הקמת מדינה 'פלסטינית'. היוזמה הזו עולה בכל פעם באופן שונה, והיום היא עלולה לקבל דחיפה נוספת, בהצעה שעולה במועצת הביטחון של האו"ם תחת נוסח ההצעה שכוללת את הנוסח 'נתיב למדינה פלסטינית'".

בן גביר ציין כי מי שעומדים מאחורי הטרור הם אלו שמקדמים יוזמות מדיניות: "למדינה 'פלסטינית', לעם המומצא המכנה את עצמו 'פלסטיני', אסור לעולם לקום - משום שהשאיפה של מקימי מדינה כזו, היא להקים אותה על חורבות מדינת ישראל".

"מי שהוציא לפועל את טבח ה-7.10, שואף למדינה פלסטינית. ומי שכיום משלם משכורות למחבלים, קורא כיכרות ברמאללה על שמם של ארכי רוצחי יהודים ומכחיש שואה, שואף למדינה פלסטינית".

בנאומו קרא בן גביר לראש הממשלה בנימין נתניהו לפעול באופן חריף נגד הנהגת הרשות הפלסטינית: "לכן, אני פונה לראש הממשלה בנימין נתניהו - על אבו מאזן וחבריו המחבלים לדעת כי אין להם שום חסינות".

הוא הציע: "אם הם יאיצו את ההכרה במדינת הטרור הפלסטינית, והאו"ם יכיר במדינה פלסטינית - יש להורות על סיכולים ממוקדים בבכירי הרשות הפלסטינית, שהם מחבלים לכל דבר ועניין, כמו גם להורות על מעצרו של אבו מאזן - יש צינוק מוכן עבורו בכלא קציעות".