הודעת פינוי ראשונה נמסרה היום (שישי) לבניין טרור רב קומות בעיר עזה בטרם תקיפה.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הצהיר כי מדובר בצעד ראשון לקראת הסלמה בפעילות צה"ל ברצועה.

כ"ץ אמר, "כעת מוסט הבריח משערי הגיהינום בעזה. כשהדלת תיפתח היא לא תיסגר ופעילות צה"ל תלך ותגבר - עד שמרצחי ואנסי החמאס יקבלו את תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשק - או שיושמדו".

במקביל, צה"ל פיזר כרוזי פינוי בשכונת שיח' רדוואן בעיר עזה, שם צה"ל פועל בפאתי השכונה.

מוקדם יותר פרסם צה"ל כי כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי וחטיבה 401 בפיקוד אוגדה 162, פועלים במרחב כפר ג'באליה ובפאתי העיר עזה נגד ארגון הטרור חמאס.

במהלך היממה האחרונה, הכוחות השמידו תשתיות טרור, חיסלו מחבלים ופעלו לטיהור זירות מטענים במרחב.