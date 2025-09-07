אזעקות הופעלו באזור נתיבות סמוך לשעה 7:50 הבוקר (ראשון) בעקבות ירי רקטות של מחבלי ארגון הטרור הרצחני חמאס. במערכת הביטחון מעריכים כי הירי בוצע מאזור חאן יונס.

מצה"ל נמסר כי זוהה ירי של שתי רקטות - אחת מהן יורטה והשנייה נפלה בשטח פתוח. במגן דוד אדום עדכנו כי לא דווח על נפגעים כתוצאה מירי הרקטות.

צה"ל החל בימים האחרונים להגביר את הלחץ ולתקוף מהאוויר מטרות בעיר עזה, לפני שיתחיל בכיבושה כפי שהחליט הקבינט. מטרתו של צה"ל היא להתריע לאוכלוסייה על כך שהתמרון צפוי להתחיל, ולגרום לה לעזוב את העיר.

בהמשך, צה"ל צפוי לכתר את העיר ולהתחיל בתמרון.