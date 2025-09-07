החשוד בעת הגניבה דוברות המשטרה

לאחר חקירה יסודית שנוהלה בתחנת מוריה שבמרחב ציון, הגישה יחידת התביעות המשטרתית במחוז ירושלים כתב אישום חמור נגד צעיר בן 23.

כתב האישום כולל 11 אישומים בגין פריצות, גניבות, שיבוש מהלכי משפט, איומים, היזק לרכוש, הפרת הוראה חוקית ועבירות נוספות.

מהחקירה עלה כי בתחילת חודש אוגוסט פרץ הנאשם לאתר בנייה בדרום ירושלים, גנב כסף ובקבוקי שתייה, ולאחר מכן התפרץ לקופת חולים, שבר דלת זכוכית וניסה לנטרל מערכת אזעקה. ימים ספורים לאחר מכן ניסה לגנוב טרקטורון מחניון עסק בעיר.

במהלך מעצרו בתחנת מוריה ב-8 באוגוסט, התנהג הנאשם באלימות קשה, נגח בקיר, קילל, השמיע איומים מיניים כלפי שוטרת וגרם נזק לרכוש.

בהמשך, כששוחרר לחלופת מעצר בפיקוח עמותה בתל אביב, איים לשרוף את המקום, לדבריו להציב מטעני חבלה, ולבסוף נמלט דרך חלון.

לאחר מכן המשיך הנאשם במעשיו, פרץ למכולות, לבתי ספר ולבית מרקחת, גרם נזק כבד וגנב רכוש, כספים ותרופות. באחד המקרים אותר על ידי שוטרים כשהוא מסתתר במכולת אפופת עשן ונעצר 'בשעת מעשה'. במהלך מעצרו איים על בעל העסק ועל השוטרים, בין היתר באיומים ברצח ובפגיעה באמצעות מטעני חבלה.

גם בתחנת המשטרה ובדיוני בית המשפט המשיך הנאשם לאיים, לקלל ולנהוג באלימות. בסיום החקירה ולאחר ביסוס הראיות הוחלט להגיש נגדו כתב אישום חמור ולבקש את מעצרו עד תום ההליכים.