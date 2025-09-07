עמית אסא, לשעבר בכיר בשירות הביטחון הכללי ומחבר הספר "זהות במבחן", תקף בחריפות את עיתון 'הארץ' ברקע כתבת שער שפורסמה בסוף השבוע האחרון נגד מינויו של האלוף דוד זיני לראש השב"כ.

בראיון ששודר הערב (ראשון) ברדיו 103FM, נשאל אסא על ההשפעות האפשריות של פרסומים תקשורתיים על השירות. בתגובה אמר, "יש פה קמפיין שמנוהל על ידי ערוץ תקשורת אנטישמי. אנחנו רואים את הדברים שיוצאים משם, יש פה קמפיין השחרה על ראש שירות עוד לפני שהוא נכנס לתפקידו".

בהמשך הריאיון התייחס אסא לשאלת תפקודו העתידי של השב"כ תחת אלוף שאינו צמח מתוך השירות. לדבריו, "הוא לא יוכל כמובן לעשות את עבודתו בצורה טובה אלא אם הוא יקבל תמיכה מלאה ממטה שירות. וזו שאלה טובה שצריך לשאול את מטה שירות האם הוא באמת מקבל אותו אליו או שצריך לעשות פעולות שכמובן ינקו את האפשרות שיכשילו אותו".

אסא הדגיש כי חרף הביקורת הציבורית, השב"כ מחויב לפעול במסגרת החוק בכל הנוגע לטיפול בטרור, כולל מה שכונה בראיון 'טרור יהודי'. "שירות ביטחון כללי אמון על החוק ואמור לשים את ידיו על מי שפורע חוק... זה לא רק קשור למי ראש השירות, זה התפקיד של השירות וזה בעצם ייעודו", אמר.

לקראת סיום הריאיון התייחס אסא לסיכוי שהשב"כ יקבל את זיני למרות היותו מינוי חיצוני. "טוב יעשה מטה שירות השב"כ ועובדי השב"כ שיסייעו לזיני להיכנס לתפקידו כראוי, כי בתוך שב"כ אנחנו יודעים שצריכים לעשות תהליכים שהם תהליכי ריפוי, גם ברמה הערכית וגם ברמת המשימות", סיכם.