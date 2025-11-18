המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, תקף היום (שלישי) את העתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון נגד מינויו של דוד זיני לראש השב"כ.

במהלך הדיון העלה סולברג תהיות לגבי תשתית הראיות בעתירה ואמר כי "יש כאן לקט עיתונות - 30-20 קטעי עיתונות. כדי להגיד על אדם 'שקרן' צריך יותר מגזיר עיתון. זה לא משכנע".

דבריו נאמרו בתגובה לטענתו של יו"ר התנועה, עו"ד אליעד שרגא, שטען כי "ראש השב"כ משקר במצח נחושה".

סולברג שאל בתגובה, "על סמך מה אדוני אומר את זה?", והוסיף כי "כל העתירה היא כתבי עיתונות. יש פה קושי רב". שרגא ענה: "בסדר, אפשר לא להשתכנע. אלוף משקר לרמטכ"ל".

הדיון התחמם כאשר ח"כ טלי גוטליב (הליכוד) התפרצה לדבריו של שרגא, שקרא לדון ב"מעלותיו ומידותיו של המתמנה".

גוטליב קראה לעברו: "ראש השב"כ בשבילך. של נעליך", ושרגא השיב בעקיצה: "אמרתי לך לקחת את הכדור הכחול ולא את הצהוב".

בעקבות האירוע, הורחקה גוטליב מהאולם. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, ביקר את התנהלותה ואמר: "שוב דריסת רגל גסה של הרשות המחוקקת בבית המשפט".