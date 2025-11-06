בדיקה פלילית נפתחה נגד שלושת ראשי שירות הביטחון הכללי לשעבר - נדב ארגמן, עמי אילון וכרמי גילון - בעקבות עתירה שהגישו לבג"ץ נגד מינויו של דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ, כך דווח הערב (חמישי) ב-i24NEWS.

בעתירתם, שצורפו אליה כ-180 עובדים לשעבר בשירות, צרפו העותרים גם מסמך מסווג שכונה "אתגרי השירות". לטענת העותרים, מדובר במסמך חסוי המתאר את אתגרי הביטחון המרכזיים של השב"כ.

העותרים סירבו להעביר את זהות אנשי השב"כ שצורפו לעתירה, בטענה שזהותם חסויה על פי חוק. בנוסף, סירבו להעביר את המסמך המסווג לידי זיני, בטענה שאינם רואים בו ראש שב"כ לגיטימי - כל עוד בג"ץ לא הכריע בנושא.

הסירוב נמשך גם לאחר שדוד זיני נכנס רשמית לתפקידו, ובג"ץ לא הוציא צו ביניים שמונע את מינויו.

במערכת אכיפת החוק התריעו בפני ראשי השב"כ לשעבר כי אם יתברר שהמסמך אכן מסווג, כפי שטענו בעצמם - ייחקרו באזהרה.

בעקבות ההתפתחויות, פנה ראש השב"כ דוד זיני לבית המשפט בבקשה שיורה על העברת המסמך לידיו, במסגרת תפקידו הרשמי.