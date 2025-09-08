נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר הלילה (שני) כי הוא מאמין שניתן להגיע "בקרוב" לעסקה לשחרור החטופים המוחזקים בידי ארגון הטרור הרצחני חמאס ולהפסקת אש בעזה.

"אני חושב שנגיע לעסקה בעזה בקרוב מאוד. זו בעיה קשה מאוד. זו בעיה שאנחנו רוצים לפתור למען המזרח התיכון, למען ישראל, למען כולם. אבל זו בעיה שאנחנו נפתור", אמר הנשיא לכתבים.

טראמפ התייחס לסוגיית החטופים ואמר: "ייתכן שמדובר בפחות מ-20 חטופים חיים, כי חלקם, אתם יודעים, נוטים למות. למרות שרובם צעירים, הם מתים. צעירים לא אמורים למות. צעירים נשארים בחיים. אבל עם כל הסיפור הזה, הם נוטים למות".

הוא הוסיף: "אבל יש לנו, נניח, 20 חטופים ויש לנו כ-38 גופות. אני חושב שנצליח להשיב את כולם," הוסיף.

דבריו של טראמפ מגיעים על רקע הדיווחים כי הוא העביר בימים האחרונים לחמאס הצעה לעסקה כוללת, הכוללת שינויים מהותיים ביחס להצעות קודמות.

לפי ההצעה שפורסמה בחדשות 12, כל 48 החטופים והחללים ישוחררו ביום הראשון לעסקה, במקביל לשחרור מאות מחבלים ואלפי עצורים פלסטינים.

במסגרת המתווה, ישראל תעצור את מבצע "מרכבות גדעון ב'" לכיבוש העיר עזה, ותיפתח מיידית במשא ומתן לסיום המלחמה בניהולו הישיר של טראמפ. הלחימה לא תחודש כל עוד נמשך המו"מ.

טראמפ הזהיר את חמאס וקרא לארגון הטרור הרצחני להסכים לתנאי המתווה. "כולם רוצים שבני הערובה יחזור הביתה. כולם רוצים שהמלחמה הזו תסתיים. הישראלים קיבלו את התנאים שהצבתי. הגיע הזמן שגם חמאס יקבל אותם. הזהרתי את חמאס מפני ההשלכות של אי קבלת המתווה וזו אזהרה אחרונה. לא תהיה אחת נוספת".

בסביבת ראש הממשלה הגיבו: "ישראל שוקלת ברצינות רבה את הצעת הנשיא טראמפ, כנראה שחמאס ימשיך בסרבנותו".

ארגון הטרור הרצחני חמאס פרסם הצהרה רשמית בה נכתב: "קיבלנו דרך המתווכות כמה רעיונות מהצד האמריקני להגעה להסכם להפסקת אש. חמאס מדגיש שהוא מוכן מיד לשבת לשולחן המשא ומתן כדי לדון בשחרור כל החטופים - בתמורה להצהרה ברורה על סיום המלחמה ונסיגה מלאה מהרצועה, הקמת ועדה לניהול רצועת עזה בידי פלסטינים עצמאיים שתחל לפעול מיד, עם התחייבות מפורשת ומוצהרת של האויב לקיים את ההסכמות כדי למנוע חזרה על ניסיונות קודמים שבהם הושגו הסכמים - אבל הם נדחו או בוטלו".