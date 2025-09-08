תיעוד הפיגוע באדיבות חדשות 14

תיעוד מזירת הפיגוע בצומת רמות בירושלים חושף את הרגעים הראשונים שבהם פתחו המחבלים באש לעבר עשרות ממתינים בתחנת האוטובוס.

בפיגוע נרצחו חמישה בני אדם, שלושה בשנות ה-30 לחייהם, וגבר ואישה בשנות ה-50 לחיים. שבעה נוספים נפצעו, בהם אחד במצב אנוש וארבעה במצב קשה.

המחבלים חוסלו בירי של מפקד כיתה בחטיבה החרדית החשמונאים ואזרח חמוש שקיבל רישיון נשק לפני כשנה.

בעקבות הפיגוע נסגרו המעברים בעוטף ירושלים, ובפיקוד המרכז, יחד עם המשטרה ושירות הביטחון הכללי, נמשכת חקירת זהות המחבלים ופרטי האירוע.

שימי גרוסמן, מתנדב זק"א, סיפר, "כשהגעתי למקום ראיתי שדה קרב, עשרות אזרחים רצים בבהלה ומצביעים על נפגעים סמוך לאוטובוס שעמד בצומת. על האוטובוס ראיתי סימני ירי, ובסמוך שכבו מספר אנשים עם פציעות קשות מאוד".

"סייעתי בביצוע פעולות מצילות חיים במקום, לצערי מותם של שלושה נקבע במקום. מספר נפגעים נוספים פונו לבתי החולים במצב אנוש קשה ובדרגות פציעה שונות".