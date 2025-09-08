ישיבת קול תורה בירושלים הודיעה כי בפיגוע הקטלני הבוקר (שני) בצומת רמות בירושלים נרצח עובד הישיבה ואיש התחזוקה לוי יצחק פש הי"ד.

בהודעת הישיבה נאמר כי הנרצח היה "עושה חסדים רבים, וותרן בממונו, הוגה בתורה תדיר", והוסיפו כי היה מוכר היטב בכל שכונת בית וגן כאדם מסור ופועל חסד. הלווייתו תצא מהישיבה בהמשך היום.

שישה בני אדם נרצחו בפיגוע. שני המחבלים חוסלו על ידי חייל מחטיבת חשמונאים החרדית, ואזרח חרדי שתועד מסתער לעברם.

צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים 12 פצועים נוספים: שבעה במצב קשה (שתי נשים כבנות 50, אישה בת 35, וגברים בני 70, 63, 50 ו-26), שניים במצב בינוני ושלושה במצב קל כתוצאה משברי זכוכיות. בנוסף טופלו נפגעי חרדה.

לאחר הפיגוע, נסגרו המעברים בעוטף ירושלים ונאסרה כניסה לישראל או יציאה ממנה דרכם. בפיקוד המרכז, יחד עם המשטרה ושב"כ, פתחו בבירור הפרטים וזהויות המחבלים.

פרמדיק מד"א שהגיע לזירה, נדב טייב, סיפר: "הגענו למקום בכוחות גדולים מיד עם הישמע הדיווח על פצועים מירי. כשהגענו ראינו אנשים שוכבים על הכביש כשהם מחוסרי הכרה בצידי הכביש והמדרכה סמוך לתחנת אוטובוס. במקום היה הרס רב, זכוכיות מרוסקות על הרצפה והמולה רבה. התחלנו להעניק טיפול רפואי לפצועים ואנחנו ממשיכים בשעה זו לטפל בפצועים ולפנות אותם לבתי החולים".