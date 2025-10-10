הריסת בית המחבל מהפיגוע בצומת רמות דובר צה"ל

כוחות צה"ל מחטיבת בנימין, יחידת יהל"ם ומג"ב הרסו הלילה (שישי) את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי בצומת רמות בירושלים.

הפעולה התקיימה בכפר קטנה שבאזור חטיבת בנימין, בהובלת לוחמי צה"ל ומג"ב רמה. מדובר בביתו של המחבל מחמד טהה, שחוסל מיד לאחר שביצע את הפיגוע.

הפיגוע התרחש בתחילת החודש שעבר בצומת רמות בירושלים, כאשר שני מחבלים פתחו באש לעבר אזרחים ישראלים. בפיגוע נרצחו שישה אזרחים ונפצעו נוספים.

ביתו של המחבל הנוסף, מותנא עומר, נהרס בכפר קבייבה שבחטיבת בנימין בסוף החודש שעבר, כחלק ממדיניות הריסת בתי מחבלים המעורבים בפיגועים.

בפיגוע נרצחו: לוי יצחק פש, שעבד בישיבת קול תורה; יעקב פינטו, בן 25, עולה מספרד שנישא כמה חודשים לפני הפיגוע והתגורר בשכונת רמות, עבד כמדריך בישיבת חדוות התורה.

יוסף דוד, בן 43, משכונת רמות בירושלים; ישראל מצנר, בן 31 מירושלים; מרדכי שטיינצג, בן 79, בעלי מאפיית "ד"ר מרק"; ושרה מנדלסון, בת 60 תושבת העיר.