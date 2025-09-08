השר איתמר בן גביר בזירת הפיגוע בירושלים צילום: ערוץ 7

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שוחח עם ערוץ 7 בזירת הפיגוע הרצחני בשכונת רמות בירושלים במהלכו נרצחו חמישה בני אדם.

תחילה הוא שיבח את מנטרלי המחבלים. "אני גאה בחייל מחטיבת חשמונאים ובשני חרדים שבמסגרת רפורמת הנשק ירו במחבלים וסיימו את הפיגוע הזה. המשטרה מתוחה עד קצה גבול היכולת. גייסנו המון שוטרים והכשרנו כיתות כוננות. אני אומר לאזרחים: צאו עם הנשקים מהבית. גם בפיגוע הנוכחי זה הוכיח את עצמו".

השר ציין כי הקלת תנאי הכליאה של המחבלים על ידי בג"ץ מובילה להגברת הטרור. "רק אתמול נתן בית המשפט העליון החלטה מזעזעת להקל בתנאי הכליאה של הנוח'בות. זו החלטה חסרת רגישות עם מסר מאוד ברור - הקלת התנאים מובילה להרמת ראש של הטרור".

כשנשאל מה שמע מראש הממשלה לגבי הצרכים הביטחוניים לאחר הפיגוע השיב בן גביר, "אני שומע מראש הממשלה שאנחנו במלחמה - ועלינו לנצח. הפיגוע כואב וקשה מאוד אבל הוא רק תזכורת עבורנו מול מי אנחנו מתמודדים. אנחנו צריכים להמשיך לכבוש, לגרש, לעודד הגירה מרצון ולעשות הכל כדי שהניצחון שלנו יהיה מוחלט".