תנועת בני עקיבא הודיעה היום (שני) כי הנרצחת בפיגוע הקטלני הבוקר בצומת רמות בירושלים היא שריתה (שרה) מנדלסון, חברת הנהגת התנועה.

מנדלסון עבדה עשרות שנים כמנהלת קשרי רשויות בגזברות התנועה, ונרצחה בדרכה לעבודה במשרדי ההנהלה הארצית שבשכונת ניות בירושלים.

בהודעת התנועה נמסר, "ברוך דיין האמת. תנועת בני עקיבא בוכה ומתאבלת על הרצחה של חברתנו להנהגת התנועה שריתה (שרה) מנדלסון הי"ד הבוקר ע"י בני עוולה בפיגוע בשכונת רמות".

בתנועה הוסיפו, "התנועה ומשפחת בני עקיבא כולה שולחת תנחומים ומחבקת את המשפחה היקרה בשעה קשה זו".

חתנה אביב בן הרוש סיפר לערוץ 7 על חמותו, "אישה ציונית בכל רמ"ח איבריה. אישה שמחה וסבתא מדהימה. אנחנו המומים. אחרי תקופה ארוכה שלי במילואים, דווקא בלב מדינת ישראל, בעיר הבירה שלנו ירושלים נרצחים יהודים. כאב לה מאוד הפילוג בעם והיא הייתה רוצה יותר אחדות בעם ישראל".

בפיגוע הקטלני נרצחו שישה בני אדם, בהם לוי יצחק פש שהיה בדרכו לעבודתו בישיבת קול תורה בירושלים. בהודעת הישיבה נאמר כי הנרצח היה "עושה חסדים רבים, וותרן בממונו, הוגה בתורה תדיר", והוסיפו כי היה מוכר היטב בכל שכונת בית וגן כאדם מסור ופועל חסד. הלווייתו תצא מהישיבה בהמשך היום.

נרצח נוסף הוא יעקב פינטו הי"ד, עולה מספרד בן 25 שהתחתן לאחרונה; ישראל מנצר הי"ד, בן 28 מירושלים; יוסף דוד, בן 43 משכונת רמות שנרצח בדרכו ללימוד בכולל כשספריו בידיו.

הנרצח החמישי הוא מרדכי שטיינצג המכונה ד"ר מרק בן ה-79, תושב רמות ובעלי "המאפה של דוקטור מרק" בבית שמש, שעלה מארה"ב לפני עשרות שנים. הנרצחת השישית היא שרה (שריתה) מנדלסון.