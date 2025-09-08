תיעוד ממצלמת הקסדה מד"א

תיעוד ממצלמת הקסדה של פראמדיק מד"א חושף את ההמולה בדקות הראשונות לאחר הפיגוע הקשה בצומת רמות בירושלים.

בסרטון נראים עשרות מתנדבים וצוותי הצלה רצים לעבר הנפגעים ומעניקים טיפול רפואי ראשוני. בתוך דקות ספורות כבר בוצעו הפינויים הראשונים לבתי החולים בעיר.

בפיגוע הקטלני נרצחו שישה בני אדם ועוד כעשרים נפצעו. בלשי ימ"ר ירושלים בהכוונת שב"כ, עצרו חשוד תושב מזרח ירושלים ונבדקת מעורבותו בפיגוע.

את שני המחבלים שביצעו את הפיגוע חיסלו אברך חרדי שקיבל רישיון לנשק לפני כשנה ומפקד כיתה בחטיבה החרדית "החשמונאים".

מפקד חטיבת החשמונאים, אל"ם אבינועם אמונה, אמר לסגל המפקדים בחטיבה: "מפקד כיתה בחטיבה סיכל ונטרל שני מחבלים בפיגוע נתעב בצומת רמות בו נהרגו אחינו הי"ד. זוהי עדות נוספת למשמעות האדירה של הקמת החטיבה, של הכשרת הלוחמים החרדים לשאת נשק להיות כשירים ללחימה ולנטרל כל איום בכל מקום בו ימצא ויידרש. לבנו עם משפחות ההרוגים. נמשיך במלאכתנו בשליחות לקדש שם שמים".

גיסו של האברך סיפר לרדיו 'קול ברמה': "גיסי היה בדרך לכולל, יש לו נשק שירש מסבא שלו וקיבל את הרישיון בזכות הרפורמה של בן גביר. הוא גמר על המחבלים את המחסנית. עדי ראיה טוענים שהנהג היה שותף לפיגוע".