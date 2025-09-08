תיעוד ממצלמת קסדה של פארמדיק מד"א בדקות הראשונות של הפיגוע בשכונת רמות בירושלים מד"א

לוי יצחק פש, ששימש כעובד תחזוקה בישיבת "קול תורה" בבית וגן, נרצח הבוקר (שני) בפיגוע הירי הרצחני בצומת רמות בירושלים.

הוא עמד בתחנת האוטובוס לצד איש צוות נוסף מהישיבה. אדם שעצר עם רכבו ביקש לקחת אותם לישיבה והשניים נכנסו לרכב.

ברגע לא צפוי הגיח אדם וביקש להצטרף לנסיעה בשל טיפול בהול שהוא נזקק לעבור בבית החולים. לוי יצחק, שכבר ישב ברכב, יצא לטובת המבקש. חמש דקות לאחר מכן התרחש הפיגוע המחריד בו הוא נרצח.

פש, בן 57, היה תושב היישוב תל ציון ועבד במשך שנים כעובד תחזוקה בישיבת "קול תורה". עמיתיו לעבודה מתארים אותו כאדם מסור ואהוב שהיה מוכר בכל שכונת בית וגן.

הוא השאיר אחריו את משפחתו, כאשר רק אתמול בערב השתתף בחתונה במשפחת אשתו בביתר עילית. בני משפחתו מספרים שהיה ידוע כאדם נותן ומוכן לעזור לכל מי שפנה אליו.

הלוויתו תתקיים היום בשעה 16:30 מבית הלוויות שמגר בירושלים ובהמשך בהר המנוחות שם ייטמן.