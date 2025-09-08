מחקירה ראשונית של הפיגוע בצומת רמות, שבו נרצחו אישה וחמישה גברים, עולה כי שני המחבלים, מות'נא עמרו ומוחמד טאהא, תושבי הכפרים קטנה ואל-קובייבה שבאזור רמאללה, חדרו לישראל דרך פרצה בגדר בצפון ירושלים.

המחבלים יצאו הבוקר (שני) מבתיהם חמושים ברובה קרלו, אקדח וסכינים. הם פגשו סייען שסייע להם לעבור משטח הרשות הפלסטינית לשטח ישראל דרך פרצה מוכרת בגדר באזור קלנדיה וא-רם בעוטף ירושלים.

בהמשך, סייען נוסף, שעסק בהסעת שוהים בלתי חוקיים, אסף גם אותם והסיעם לעבר צומת רמות. כשהגיעו למקום, ירדו מהרכב ופתחו באש לעבר האוטובוס והטרמפיאדה הסמוכה.

בצהריים הודיעה המשטרה על מעצר חשוד ממזרח ירושלים, שמעורבותו בפיגוע נבדקת. מקורות פלסטיניים דיווחו כי במקביל כוחות צה"ל עצרו את אביו של עמרו.

דוברות השב"כ ודוברות המשטרה מסרו כי שני המחבלים הם ללא מעצרים קודמים.